Киберпанковый мегаполис Синдзюку - огромный город-государство, украшенный неоновыми вывесками, высокими небоскребами и новейшими технологиями. Именно здесь, в 2099 году Сплавленной эры, легендарный повелитель демонов Велтол совершает свое второе пришествие, которое длилось пять столетий. Но этот ландшафт совсем не похож на тот, который он завоевал все эти годы назад, ведь слияние магии и техники вознесло цивилизацию на ослепительные, невиданные высоты. Возможно, Велтол и превратился в историческую сноску, но не ошибитесь... этот смелый новый мир будет принадлежать ему!