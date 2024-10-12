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Постер сериала Повелитель демонов 2099
1 постер
Киноафиша Сериалы Повелитель демонов 2099

Повелитель демонов 2099 (2024 - …)

Demon Lord 2099 18+
Год выпуска 2024
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Киберпанковый мегаполис Синдзюку - огромный город-государство, украшенный неоновыми вывесками, высокими небоскребами и новейшими технологиями. Именно здесь, в 2099 году Сплавленной эры, легендарный повелитель демонов Велтол совершает свое второе пришествие, которое длилось пять столетий. Но этот ландшафт совсем не похож на тот, который он завоевал все эти годы назад, ведь слияние магии и техники вознесло цивилизацию на ослепительные, невиданные высоты. Возможно, Велтол и превратился в историческую сноску, но не ошибитесь... этот смелый новый мир будет принадлежать ему!
 

В ролях
В ролях
Сатоси Хино
Сатоси Хино
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.8 IMDb
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Сезоны
Повелитель демонов 2099 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 12 эпизодов
 
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