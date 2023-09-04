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Постер сериала Наследство
Постер сериала Наследство
Постер сериала Наследство
Рейтинги
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3 постера
Киноафиша Сериалы Наследство

Наследство (2023 - 2023)

The Inheritance 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания/Ирландия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Channel 5
Продолжительность сериала 2 часа 56 минут

О чем сериал

Наследники состоятельного клана Дэниэл Уотсон и две его сестры, Сиан и Хлои, после внезапной смерти своего отца узнают, что ни один из них не получит ожидаемой доли наследства. Но самое главное, члены семейства вовсе не уверены в том, что смерть мужчины произошла в результате несчастного случая. Не исключено, что глава семейства был убит. Заподозрив неладное, несостоявшиеся наследники решают провести собственное расследование, в ходе которого выходят на след таинственной женщины, которая слишком близко общалась с ныне покойным главой семейства. Однако затевая свое расследование, никто из них не мог даже представить, какие семейные тайны из прошлого будут выпущены наружу.

Наследство - трейлер первого сезона
Наследство  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Саманта Бонд
Саманта Бонд
Ларри Ламб
Ларри Ламб
Рори Флек-Бирн
Рори Флек-Бирн
Ристерд Купер
Ристерд Купер
Люк Гриффин
Роберт Джеймс-Колльер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6 IMDb
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Сезоны
Наследство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
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