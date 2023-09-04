Наследники состоятельного клана Дэниэл Уотсон и две его сестры, Сиан и Хлои, после внезапной смерти своего отца узнают, что ни один из них не получит ожидаемой доли наследства. Но самое главное, члены семейства вовсе не уверены в том, что смерть мужчины произошла в результате несчастного случая. Не исключено, что глава семейства был убит. Заподозрив неладное, несостоявшиеся наследники решают провести собственное расследование, в ходе которого выходят на след таинственной женщины, которая слишком близко общалась с ныне покойным главой семейства. Однако затевая свое расследование, никто из них не мог даже представить, какие семейные тайны из прошлого будут выпущены наружу.