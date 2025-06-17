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Опасная близость
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Отзывы о сериале «Опасная близость»
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ekaterina.kravtsova
17 июня 2025, 13:49
Оценка
Всегда смотрю только законченные сериалы. Дождалась, когда закончится этот, решила посмотреть, т.к. много про него читала. В итоге полное разочарование. Мрачная тема домашнего насилия, измен и невозможности выпутаться из самообмана, которым любой человек так любит себя обнадеживать, и никакого просвета. Положительных героев нет, прям как в жизни. Слишком как в жизни)) И вишенка на торте - финал без финала.
17 июня 2025, 13:49
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Ольга Штыкова
19 июня 2025, 13:03
Оценка
Замечателный сериал.На одном дыхании.Боярская и Бичевин на 10 баллов.
19 июня 2025, 13:03
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