Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Опасная близость Статьи

Статьи о сериале «Опасная близость»

Статьи о сериале «Опасная близость» Вся информация о сериале
Боярская в роли пластического хирурга
Пересмотрела свои взгляды на жизнь: сериал «Опасная близость» стал особенным для Боярской Новый сериал уже называют потенциальным хитом весеннего сезона. 
Написать
18 марта 2025 18:07
Потребовалась помощь хирургов и пластическая операция: на что Боярская пошла ради новой роли
Потребовалась помощь хирургов и пластическая операция: на что Боярская пошла ради новой роли ​​​​​​Актриса решила доказать, что она не зря носит прославленную фамилию.
Написать
16 ноября 2024 10:23
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше