Отзывы о сериале «Противостояние»

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s_shaman2001
22 ноября 2024, 09:19
Оценка
Уныло, тоскливо и гадко. Режиссёр этой поделки совершенно не понимает задачи (ну кроме денег поиметь). Поражает просто удручающая актёрская игра. Такое чувство, что устали все ещё до начала сьемок. Нет совершенно никакого погружения в образы. Если сравнивать с " Противостояние " с Басилашвили, то это действо вообще выглядит как школьная самодеятельность! Кротов молодой, под Бреслау убивает матроса Меленкова с лицом серийного маньяка, кайфующего от процесса, а потом едва шевелит губами перед простым шофером. И это выпускник спецшколы Абвера???? Водитель, достаёт из кармана пистолет ТТ (откуда у него ТТ???) Передергивает затвор (досылая патрон в патронник - ну так то война, диверсантов никто не отменял)и не рассмотрев документы тут же соглашается подвезти. Ага, ночью, на оккупированной территории, через 4 года войны! Бдительность и безопасность? Не, не слыхал!" Но и это не всё! После того как он соглашается подвезти незнакомца он просто снова передергивает затвор!!!! Ещё один патрон на изготовку??? Фильм делали имбицилы, другого мнения у меня нет. Вообще разница фильмов прошлых лет с нынешними поделками просто угнетает. А ведь чего проще то - найдите вменяемого консультанта по оружию. Не ряженного реконструктора, а нормального спеца. Или историка с образованием, а не поклонника Понасенкова! И тогда может у вас не будет мелькать в кадре УАЗ "Буханка" выпуска 2000-х годов если фильм про 70-е годы прошлого века!!!!
22 ноября 2024, 09:19
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Киноафиша.инфо
22 ноября 2024, 19:21
в ответ на сообщение
s_shaman2001 от 22 ноября 2024, 09:19
Были рады прочесть ваш развёрнутый отзыв, большое спасибо 🙂↕️
22 ноября 2024, 19:21
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