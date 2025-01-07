Меню
Сериалы
Противостояние
Статьи
Статьи о сериале «Противостояние»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Чем советское «Противостояние» уступает ремейку с Гуськовым и Вдовиченковым: 7 важных отличие новинки
Не все то золото, что сняли в прошлом веке.
16 комментариев
7 января 2025 19:34
Не «Противостояние», а сплошная ошибка: в новинке с Гуськовым нашли 8 ляпов
Грубые помарки, которые допустили даже после привлечения консультантов.
3 комментария
7 января 2025 14:15
Басилашвили был не в своей тарелке, а Гуськов переигрывает: критик столкнул два «Противостояния» лоб в лоб
Рассказываем, чем хорошо старое и как новое выгодно отличается на его фоне.
Написать
6 декабря 2024 07:29
Ругали новое «Противостояние» за сюжетные ляпы? В старом их как минимум не меньше: выбрали 3 самых вопиющих
И речь не о просчетах монтажа, а именно сценарных «косяках».
2 комментария
1 декабря 2024 16:09
Остались в восторге от «Противостояния»? Уже на днях выйдет новый сериал с Янковским, и он не хуже
Все серии выйдут в один день, так что не придется ждать финала месяцами.
2 комментария
27 ноября 2024 17:09
Слышали про новый сериал «Противостояние»? Разбираемся, основан ли он на реальных событиях или нет
В основе сюжета лежит один роман, а вот на что опирается произведение — знают не все.
1 комментарий
9 ноября 2024 10:52
