Совы охотятся ночью
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Совы охотятся ночью
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Совы охотятся ночью
Дублин, графство Дублин, Ирландия
Где снимали известные сцены
Отель Трифилли
Греция
Брэнлоу-Холл
Замок Хаут, графство Дублин, Ирландия
Сцены в деревне
Эннискерри, графство Уиклоу, Ирландия
