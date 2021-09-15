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Постер сериала Советский дизайн
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Киноафиша Сериалы Советский дизайн

Советский дизайн (2021 - 2021)

Sovetskij dizajn 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Стрим-сервис VK.com
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Этот документальный проект рассказывает о том, как появились панельные дома и почему советские люди стали вешать ковры на стены. Сериал ярко описывает историю вещей, с которыми у всех нас ассоциируется советская эпоха. Историки, коллекционеры и известные искусствоведы знакомят зрителя с предметами быта и вещами, которые были популярны в прошлом столетии, а некоторые из них остаются актуальными и по сей день. Каждому из нас знакомы граненый стакан, неваляшка, школьная форма, синий спортивный костюм, и у каждого, без сомнения, висел на самом видном месте ковер. Про все эти бытовые особенности создатели проекта детально расскажут в каждой из серий «Советского дизайна».

Советский дизайн - трейлер первого сезона
Советский дизайн  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Советский дизайн - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 20 эпизодов
 
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