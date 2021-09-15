Этот документальный проект рассказывает о том, как появились панельные дома и почему советские люди стали вешать ковры на стены. Сериал ярко описывает историю вещей, с которыми у всех нас ассоциируется советская эпоха. Историки, коллекционеры и известные искусствоведы знакомят зрителя с предметами быта и вещами, которые были популярны в прошлом столетии, а некоторые из них остаются актуальными и по сей день. Каждому из нас знакомы граненый стакан, неваляшка, школьная форма, синий спортивный костюм, и у каждого, без сомнения, висел на самом видном месте ковер. Про все эти бытовые особенности создатели проекта детально расскажут в каждой из серий «Советского дизайна».