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Постер телешоу Шеф Шаров
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Киноафиша Сериалы Шеф Шаров

Шеф Шаров (2022 - 2022)

Shef Sharov 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 12 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность телешоу 4 часа 24 минуты

О чем телешоу

Каких только коллекций не бывает! Кто-то собирает предметы искусства, кто-то — марки, а Алексей Шаров, бизнесмен и экс-депутат из Костромы, собирает коллекцию… супов. Мужчина бросил сам себе вызов и решил завести кулинарный блог, в котором поделится уникальными рецептами приготовления 500 супов разных кухонь мира. Возможно, кто-то подумает, что такого количества версий первых блюд не существует в природе, но сам Алексей настроен оптимистично и говорит, что при большом желании можно замахнуться и на тысячу. Помимо секретов классического борща, на канале Алексея можно найти хитрости приготовления датской гороховой похлебки, чешской брамборачки, алжирской чорбы и даже вишневого супа! Этими и другими рецептами делится замечательный коллекционер в добродушной и жизнерадостной манере.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Шеф Шаров - Сезон 1 Сезон 1
2022, 22 эпизода
 
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