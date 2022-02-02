Каких только коллекций не бывает! Кто-то собирает предметы искусства, кто-то — марки, а Алексей Шаров, бизнесмен и экс-депутат из Костромы, собирает коллекцию… супов. Мужчина бросил сам себе вызов и решил завести кулинарный блог, в котором поделится уникальными рецептами приготовления 500 супов разных кухонь мира. Возможно, кто-то подумает, что такого количества версий первых блюд не существует в природе, но сам Алексей настроен оптимистично и говорит, что при большом желании можно замахнуться и на тысячу. Помимо секретов классического борща, на канале Алексея можно найти хитрости приготовления датской гороховой похлебки, чешской брамборачки, алжирской чорбы и даже вишневого супа! Этими и другими рецептами делится замечательный коллекционер в добродушной и жизнерадостной манере.