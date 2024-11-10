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Шоу из Шоу (2024 - …)

Shou iz shou 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал СТС

О чем телешоу

В каждом выпуске импровизаторы пародируют сразу шесть российских шоу, а помогают им в этом звезды.

В ролях
В ролях
Антон Шастун
Антон Шастун
Арсений Попов
Арсений Попов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Шоу из Шоу - Сезон 1 Сезон 1
2024, 9 эпизодов
 
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