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Шоу из Шоу
Шоу из Шоу (2024 - …)
Shou iz shou
18+
телешоу
Год выпуска
2024
Страна
Россия
Всего сезонов
1 сезон
Телеканал
СТС
О чем телешоу
В каждом выпуске импровизаторы пародируют сразу шесть российских шоу, а помогают им в этом звезды.
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В ролях
В ролях
Антон Шастун
Арсений Попов
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1
2024,
9 эпизодов
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