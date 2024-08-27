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Постер сериала Как победить букмекера
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Киноафиша Сериалы Как победить букмекера

Как победить букмекера (2024 - 2024)

Kak pobedit bukmekera 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 1 час 40 минут

О чем сериал

Финал «Лиги Чемпионов». Грандиозное событие в мире футбола, где каждый может не только получить удовольствие от игры, но и заработать огромную сумму, сделав удачную ставку! Но реально ли обыграть букмекера и сорвать куш, или счёт всегда будет не в вашу пользу? Ответ знает главный герой документального проекта «Как победить букмекера». Он называет себя Ангелом и тщательно скрывает свою личность под маской. В каждом из четырёх эпизодов он встретится с акулами ставочного бизнеса и узнает все их секреты: от принципов работы казино Лас-Вегаса до договорных матчей и грандиозных мафиозных схем. Вся полученная информация пригодится ему для того, чтобы сделать беспроигрышную ставку. Но сможет ли неизвестный герой победить букмекера и забрать сказочный выигрыш?

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Как победить букмекера - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 4 эпизода
 
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