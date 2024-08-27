Финал «Лиги Чемпионов». Грандиозное событие в мире футбола, где каждый может не только получить удовольствие от игры, но и заработать огромную сумму, сделав удачную ставку! Но реально ли обыграть букмекера и сорвать куш, или счёт всегда будет не в вашу пользу? Ответ знает главный герой документального проекта «Как победить букмекера». Он называет себя Ангелом и тщательно скрывает свою личность под маской. В каждом из четырёх эпизодов он встретится с акулами ставочного бизнеса и узнает все их секреты: от принципов работы казино Лас-Вегаса до договорных матчей и грандиозных мафиозных схем. Вся полученная информация пригодится ему для того, чтобы сделать беспроигрышную ставку. Но сможет ли неизвестный герой победить букмекера и забрать сказочный выигрыш?