Black Doves
Для любителей острых ощущений: 5 шпионских сериалов, которые можно посмотреть на стриминге уже сейчас
Агенты под прикрытием снова в моде.
3 comments
6 January 2025 07:29
Не только американские экшены: 5 отличных британских сериалов этого года, которые можно посмотреть на Нетфликс
Самое время проверить свое понимание небезызвестного британского акцента.
Write review
23 December 2024 14:44
«Черные голуби» с Кирой Найтли больше не фаворит Нетфликса — комедия со звездой «Друзей» теперь любимица зрителей
Зрители в восторге от новой комедии — и смотрят весь сезон за раз.
Write review
18 December 2024 21:30
Кира Найтли в роли сурового киллера: на Netflix вышел сериал «Черные голуби» — получил безумные 100% свежести
Приятная новость для поклонников шпионских триллеров.
Write review
7 December 2024 11:21
