Эдди Редмэйн в сериале «День Шакала», Ричард Гир и Майкл Фассбендер в сериале «Агентство»
Для любителей острых ощущений: 5 шпионских сериалов, которые можно посмотреть на стриминге уже сейчас Агенты под прикрытием снова в моде.
6 January 2025 07:29
Не только американские экшены: 5 отличных британских сериалов этого года, которые можно посмотреть на Нетфликс
Не только американские экшены: 5 отличных британских сериалов этого года, которые можно посмотреть на Нетфликс Самое время проверить свое понимание небезызвестного британского акцента.
23 December 2024 14:44
«Черные голуби» с Кирой Найтли больше не фаворит Нетфликса — комедия со звездой «Друзей» теперь любимица зрителей
«Черные голуби» с Кирой Найтли больше не фаворит Нетфликса — комедия со звездой «Друзей» теперь любимица зрителей Зрители в восторге от новой комедии — и смотрят весь сезон за раз.
18 December 2024 21:30
Кира Найтли в роли сурового киллера: на Netflix вышел сериал «Черные голуби» — получил безумные 100% свежести
Кира Найтли в роли сурового киллера: на Netflix вышел сериал «Черные голуби» — получил безумные 100% свежести Приятная новость для поклонников шпионских триллеров. 
7 December 2024 11:21
