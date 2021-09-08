Маленькие города живут тихо и спокойно, и сложно даже представить, что в них может произойти что-то криминальное. Однако порой именно в таких уютных провинциальных местах совершаются одни из самых громких преступлений. Актриса Хилари Бертон Морган, известная по сериалам «Касл», «Ходячие мертвецы» и «Анатомия страсти», путешествует по американским городкам, в которых когда-то произошли убийства, прогремевшие на всю страну. Ведущая изучает полицейские файлы, знакомится с потерпевшими и свидетелями, а также беседует с экспертами, которые расследовали подобные дела. Морган доказывает зрителю, что сама атмосфера маленьких городков влияет и на тип преступлений, и на ход расследований, а сплоченность жителей может обернуться во вред правосудию.