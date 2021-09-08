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Киноафиша Сериалы Здесь такого не бывает

Здесь такого не бывает (2021 - …)

True Crime Story: It Couldn't Happen Here 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Sundance TV
Продолжительность сериала 28 часов 0 минут

О чем сериал

Маленькие города живут тихо и спокойно, и сложно даже представить, что в них может произойти что-то криминальное. Однако порой именно в таких уютных провинциальных местах совершаются одни из самых громких преступлений. Актриса Хилари Бертон Морган, известная по сериалам «Касл», «Ходячие мертвецы» и «Анатомия страсти», путешествует по американским городкам, в которых когда-то произошли убийства, прогремевшие на всю страну. Ведущая изучает полицейские файлы, знакомится с потерпевшими и свидетелями, а также беседует с экспертами, которые расследовали подобные дела. Морган доказывает зрителю, что сама атмосфера маленьких городков влияет и на тип преступлений, и на ход расследований, а сплоченность жителей может обернуться во вред правосудию.

В ролях
В ролях
Хилари Бертон
Хилари Бертон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Здесь такого не бывает - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 14 эпизодов
 
Здесь такого не бывает - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Сезон 3
2024, 6 эпизодов
 
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