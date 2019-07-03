Ооно Акира, обычный взрослый человек, работающий как и многие другие, оказался перенесён в другой мир, когда был залогинен за персонажа по имени «Владыка демонов» в игре, которую он администрирует. Там он встречает девушку с травмой ноги, и они начинают путешествовать вместе. Но, конечно, никто не оставит «владыку демонов» с такой невероятной силой в покое. Их начинают преследовать страны и святые, стремящиеся победить демона, и они везде вызывают беспорядки. Владыка демонов снаружи, обычный человек внутри — фэнтези о недоразумениях!