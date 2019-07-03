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Постер сериала Король демонов, попытайтесь снова!
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Киноафиша Сериалы Король демонов, попытайтесь снова!

Король демонов, попытайтесь снова! (2019 - …)

Maou-sama, Retry! 18+
Год выпуска 2019
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 23 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 9 часов 12 минут

О чем сериал

Ооно Акира, обычный взрослый человек, работающий как и многие другие, оказался перенесён в другой мир, когда был залогинен за персонажа по имени «Владыка демонов» в игре, которую он администрирует. Там он встречает девушку с травмой ноги, и они начинают путешествовать вместе. Но, конечно, никто не оставит «владыку демонов» с такой невероятной силой в покое. Их начинают преследовать страны и святые, стремящиеся победить демона, и они везде вызывают беспорядки. Владыка демонов снаружи, обычный человек внутри — фэнтези о недоразумениях!

В ролях
В ролях
Харука Томацу
Кэндзиро Цуда
Кэндзиро Цуда
Аки Тоёсаки
Саито Тива
Эми Ло
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.6 IMDb
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Сезоны
Король демонов, попытайтесь снова! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 12 эпизодов
 
Король демонов, попытайтесь снова! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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