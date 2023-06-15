В одной из средних общеобразовательных школ Флориды директор Джордж Кенни оказывал весьма специфические услуги ученикам — проводил сеансы гипноза, нацеленные на успешную учебу и спортивные победы. Данные «мероприятия» проходили с согласия родителей, и всего за время работы было проведено около 75 сеансов. Подобная работа могла вестись еще долго, если бы не произошло непоправимое: в течение нескольких месяцев погибли трое учеников, и все они были среди тех, кто ходил на сеансы гипноза к директору. Документальный сериал восстанавливает цепочку событий и содержит интервью очевидцев.