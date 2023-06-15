Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Посмотри мне в глаза
1 постер
Киноафиша Сериалы Посмотри мне в глаза

Посмотри мне в глаза (2023 - 2023)

True Crime Story: Look Into My Eyes 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Sundance TV
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

В одной из средних общеобразовательных школ Флориды директор Джордж Кенни оказывал весьма специфические услуги ученикам — проводил сеансы гипноза, нацеленные на успешную учебу и спортивные победы. Данные «мероприятия» проходили с согласия родителей, и всего за время работы было проведено около 75 сеансов. Подобная работа могла вестись еще долго, если бы не произошло непоправимое: в течение нескольких месяцев погибли трое учеников, и все они были среди тех, кто ходил на сеансы гипноза к директору. Документальный сериал восстанавливает цепочку событий и содержит интервью очевидцев.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Посмотри мне в глаза - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше