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Постер сериала Повседневная жизнь с девушкой-монстром
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Киноафиша Сериалы Повседневная жизнь с девушкой-монстром

Повседневная жизнь с девушкой-монстром (2015 - 2015)

Monster Musume no Iru Nichijou 18+
Год выпуска 2015
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Три года назад мир узнал о существовании существ, напоминающих людей. Попытки правительств скрыть это от общественности провалились. Для успешной интеграции этих существ в человеческое общество была запущена программа культурного обмена между видами. Мия, представительница вида Ламий, наполовину человек, наполовину змея, по прибытии в Японию случайно оказывается поселенной с парнем по имени Курусу Кимихито. Проведя время с ним, она осознает, что влюбилась, и не скрывает своих чувств, хотя любовь между разными видами запрещена законом.

В ролях
В ролях
Ю Кобаяси
Ю Кобаяси
Дзюндзи Мадзима
Ari Ozawa
Natsuki Aikawa
Сора Амамия
Даики Хамано
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Повседневная жизнь с девушкой-монстром - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 12 эпизодов
 
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