Три года назад мир узнал о существовании существ, напоминающих людей. Попытки правительств скрыть это от общественности провалились. Для успешной интеграции этих существ в человеческое общество была запущена программа культурного обмена между видами. Мия, представительница вида Ламий, наполовину человек, наполовину змея, по прибытии в Японию случайно оказывается поселенной с парнем по имени Курусу Кимихито. Проведя время с ним, она осознает, что влюбилась, и не скрывает своих чувств, хотя любовь между разными видами запрещена законом.