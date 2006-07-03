Луиза-Франсуаза де Лавальер учится в Академии магии Тристейн. Однако, успехи в учебе обходят её стороной: ни одно заклинание у неё не получается правильно, и с трансформациями тоже беда. Самое тяжелое испытание Луизе (которую злые однокурсники прозвали «Нулизой» из-за её способностей) предстоит пройти на втором курсе, в день торжественного Вызова фамилиаров, талисманов и помощников начинающих магов. Вместо дракона, саламандры, орла или черной кошки, Луизе достается... Хираго Сайто, обычный японский старшеклассник.