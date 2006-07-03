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Постер сериала Подручный Луизы-Нулизы
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Киноафиша Сериалы Подручный Луизы-Нулизы

Подручный Луизы-Нулизы (2006 - 2012)

Zero no tsukaima 18+
Год выпуска 2006
Страна Япония
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Chiba TV
Продолжительность сериала 20 часов 25 минут

О чем сериал

Луиза-Франсуаза де Лавальер учится в Академии магии Тристейн. Однако, успехи в учебе обходят её стороной: ни одно заклинание у неё не получается правильно, и с трансформациями тоже беда. Самое тяжелое испытание Луизе (которую злые однокурсники прозвали «Нулизой» из-за её способностей) предстоит пройти на втором курсе, в день торжественного Вызова фамилиаров, талисманов и помощников начинающих магов. Вместо дракона, саламандры, орла или черной кошки, Луизе достается... Хираго Сайто, обычный японский старшеклассник.

В ролях
В ролях
Такеши Аоно
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро
Сатоси Хино
Сатоси Хино
Риэ Кугимия
Риэ Кугимия
Аяко Кавасуми
Аяко Кавасуми
Mikako Takahashi
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Подручный Луизы-Нулизы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 13 эпизодов
 
Подручный Луизы-Нулизы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2007, 12 эпизодов
 
Подручный Луизы-Нулизы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2008, 12 эпизодов
 
Подручный Луизы-Нулизы - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2012, 12 эпизодов
 
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