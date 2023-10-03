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Постер сериала Парадоксальный лайв
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Киноафиша Сериалы Парадоксальный лайв

Парадоксальный лайв (2023 - …)

Paradox Live THE ANIMATION 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Музыка будущего поражает воображение. Певцы используют аксессуары из особого «фантометала», превращающего их эмоции в яркие миражи. Выступления получаются невероятными, но музыканты за это дорого расплачиваются. Иногда своим душевным здоровьем или жизнью. Трио BAE – молодые звёзды футуристической сцены. Они получают таинственное приглашение на конкурс, который объявляет клуб-легенда «Парадокс», неожиданно восставший из небытия. У ребят из BAE серьёзные конкуренты, каждый со своим стилем и заветными целями. Фантастическое шоу набирает обороты, а ставки растут на глазах. 

Парадоксальный лайв - трейлер первого сезона
Парадоксальный лайв  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Кэнта Миякэ
Кэнта Миякэ
Tasuku Hatanaka
Гакуто Кадзивара
Нацуки Ханаэ
Нацуки Ханаэ
Юсукэ Кобаяси
Сёго Яно
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5.4 IMDb
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Сезоны
Парадоксальный лайв - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
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