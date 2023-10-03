Музыка будущего поражает воображение. Певцы используют аксессуары из особого «фантометала», превращающего их эмоции в яркие миражи. Выступления получаются невероятными, но музыканты за это дорого расплачиваются. Иногда своим душевным здоровьем или жизнью. Трио BAE – молодые звёзды футуристической сцены. Они получают таинственное приглашение на конкурс, который объявляет клуб-легенда «Парадокс», неожиданно восставший из небытия. У ребят из BAE серьёзные конкуренты, каждый со своим стилем и заветными целями. Фантастическое шоу набирает обороты, а ставки растут на глазах.