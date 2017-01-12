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Постер сериала Тайные желания отвергнутых
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Киноафиша Сериалы Тайные желания отвергнутых

Тайные желания отвергнутых (2017 - 2017)

Kuzu no Honkai 18+
Год выпуска 2017
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Fuji TV
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Семнадцатилетние Муги Авая и Ханаби Ясураока кажутся идеальной парой. Они оба довольно популярны и хорошо подходят друг другу. Однако окружающие не знают об их секрете. И Муги, и Ханаби безнадежно влюблены в других людей, и они встречаются друг с другом лишь для того, чтобы справиться с одиночеством. Муги влюблен в Аканэ Минагаву, молодую учительницу, которая раньше была его домашним репетитором. Ханаби тоже влюблена в учителя, молодого человека, который с детства был другом её семьи. В отношениях друг с другом они находят утешение в том, что не могут быть с теми, кого любят, и делят физическую близость, вызванную одиночеством. Останутся ли их отношения такими навсегда?

В ролях
В ролях
Kenji Nojima
Ая Хисакава
Симадзаки Нобунага
Симадзаки Нобунага
Chika Anzai
Аки Тоёсаки
Синтаро Асанума
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Тайные желания отвергнутых - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 12 эпизодов
 
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