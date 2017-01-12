Семнадцатилетние Муги Авая и Ханаби Ясураока кажутся идеальной парой. Они оба довольно популярны и хорошо подходят друг другу. Однако окружающие не знают об их секрете. И Муги, и Ханаби безнадежно влюблены в других людей, и они встречаются друг с другом лишь для того, чтобы справиться с одиночеством. Муги влюблен в Аканэ Минагаву, молодую учительницу, которая раньше была его домашним репетитором. Ханаби тоже влюблена в учителя, молодого человека, который с детства был другом её семьи. В отношениях друг с другом они находят утешение в том, что не могут быть с теми, кого любят, и делят физическую близость, вызванную одиночеством. Останутся ли их отношения такими навсегда?