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Постер сериала Хайд, Джекилл и я
Постер сериала Хайд, Джекилл и я
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Хайд, Джекилл и я

Хайд, Джекилл и я (2015 - 2015)

Hyde, Jekyll, Me 18+
Год выпуска 2015
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

Обаятельная цирковая артистка Чан Ха-на знакомится с парой близнецов и начинает общаться с обоими. Через некоторое время девушка приходит к выводу, что испытывает чувства одновременно к двум братьям — так похожим внешне, но таким разным по характеру. В действительности же «близнецов» не существует, и все это время героиня общалась с одним человеком — директором парка аттракционов Гу Со-джином, страдающим диссоциативным расстройством личности, которое проявляется в чередовании жизнерадостной и агрессивной форм поведения.

В ролях
В ролях
Хён Бин
Хён Бин
Ли Вон-гын
Ли Вон-гын
Хан Джи-мин
Хан Джи-мин
Ли Сын-джун
Ли Сын-джун
Ли Док-хва
Хери
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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Сезоны
Хайд, Джекилл и я - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 20 эпизодов
 
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