Обаятельная цирковая артистка Чан Ха-на знакомится с парой близнецов и начинает общаться с обоими. Через некоторое время девушка приходит к выводу, что испытывает чувства одновременно к двум братьям — так похожим внешне, но таким разным по характеру. В действительности же «близнецов» не существует, и все это время героиня общалась с одним человеком — директором парка аттракционов Гу Со-джином, страдающим диссоциативным расстройством личности, которое проявляется в чередовании жизнерадостной и агрессивной форм поведения.