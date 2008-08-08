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Постер сериала Детройт, город метала
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Киноафиша Сериалы Детройт, город метала

Детройт, город метала (2008 - 2008)

Detoroito Metaru Shiti 18+
Год выпуска 2008
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 14 минут
Продолжительность сериала 2 часа 48 минут

О чем сериал

Сойти Нэгиси приехал в Токио с мечтой писать и исполнять музыку. Ему нравятся нежные поп-мелодии, мягкие гитарные партии, песни о первой любви и сладком вкусе поцелуев. Однако судьба привела его к неожиданному успеху в другом направлении: он стал солистом металлической группы «Детройт — город метала» под псевдонимом Краузер, известным своими песнями о насилии. Согласно официальной биографии Краузера, он в детстве убил своих родителей и сбежал из колонии, чтобы основать «ДГМ». Но на самом деле Нэгиси — скромный парень, любящий сын и убежденный пацифист. Каково ему было превратиться в идола агрессивных анархистов? Но успех есть успех. И пока Нэгиси стремится к славе, Иоганн Краузер будет рвать струны зубами, призывать к хаосу и обещать удовлетворить всех фанаток.

В ролях
В ролях
Рики Такеючи
Масами Нагасава
Масами Нагасава
Kaori Nazuka
Макото Ясумура
Юдзи Уэда
Такаси Мацуяма
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Сезоны
Детройт, город метала - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 12 эпизодов
 
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