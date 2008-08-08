Сойти Нэгиси приехал в Токио с мечтой писать и исполнять музыку. Ему нравятся нежные поп-мелодии, мягкие гитарные партии, песни о первой любви и сладком вкусе поцелуев. Однако судьба привела его к неожиданному успеху в другом направлении: он стал солистом металлической группы «Детройт — город метала» под псевдонимом Краузер, известным своими песнями о насилии. Согласно официальной биографии Краузера, он в детстве убил своих родителей и сбежал из колонии, чтобы основать «ДГМ». Но на самом деле Нэгиси — скромный парень, любящий сын и убежденный пацифист. Каково ему было превратиться в идола агрессивных анархистов? Но успех есть успех. И пока Нэгиси стремится к славе, Иоганн Краузер будет рвать струны зубами, призывать к хаосу и обещать удовлетворить всех фанаток.