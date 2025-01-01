[Харухи сказали, что её план подставить лидера Бригады Компьютеров за домогательства к Микуро провалится, так как много свидетелей это отрицать будут.]
Haruhi SuzumiyaТогда я скажу всем, что вы, бандиты, напали на неё и
[цензура]
Haruhi Suzumiyaх-хй её!
Haruhi SuzumiyaСлушай, это не веселье и игры, если будешь вертеться, я тебя у***!
Харуги Судзумия[заставляя Микуру переодеться в костюм зайца] Давай, надевай, одевайся!
Микура АсахинаЯ не хочу.
Харуги СудзумияЗамолчи и разденься!
Mikuru Asahina[держа пистолет] Никогда не стреляй в людей, стреляй только в пустые банки!
КйонЛадно. Спрашивать кого-то, как долго он верил в Деда Мороза, — это так глупо, что это даже нельзя считать темой для пустой болтовни. И если ты все еще хочешь знать, как долго я верил в какого-то старого толстяка в каком-то странном красном костюме, я могу сказать одно: я никогда в него не верил.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Уэнди Ли
Wendee Lee
Стефани Шех
Stephanie Sheh
Криспин Фриман
Crispin Freeman
