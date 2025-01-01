Iwakura, Yasuo Позволь мне сделать одно маленькое предупреждение.

Lain Iwakura Что?

Iwakura, Yasuo Когда всё сказано и сделано, Провода — это всего лишь средство для общения и передачи информации. Не стоит путать это с реальным миром. Ты понимаешь, о чём я тебя предупреждаю?

Lain Iwakura Ты не прав.

Iwakura, Yasuo Что?

Lain Iwakura Граница между двумя мирами не так ясна. Я вскоре смогу войти в него. В полном объёме. В полном движении. Я переведу себя в него.

Iwakura, Yasuo Даже с самой крутой гражданской Нави ты не сможешь.

Lain Iwakura Я смогу это сделать. Я модифицировала свою.

Iwakura, Yasuo Психо-процессор, да? Но...

Lain Iwakura Не волнуйся. Я всё ещё я.