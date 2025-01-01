Меню
Цитаты из сериала Эксперименты Лэйн

Lain Iwakura Где бы ты ни была, все всегда связаны.
Lain Iwakura Люди существуют только в воспоминаниях других людей. Вот почему были разные я. Я не была множеством я, я просто была внутри разных людей, вот и всё.
Iwakura, Yasuo Позволь мне сделать одно маленькое предупреждение.
Lain Iwakura Что?
Iwakura, Yasuo Когда всё сказано и сделано, Провода — это всего лишь средство для общения и передачи информации. Не стоит путать это с реальным миром. Ты понимаешь, о чём я тебя предупреждаю?
Lain Iwakura Ты не прав.
Iwakura, Yasuo Что?
Lain Iwakura Граница между двумя мирами не так ясна. Я вскоре смогу войти в него. В полном объёме. В полном движении. Я переведу себя в него.
Iwakura, Yasuo Даже с самой крутой гражданской Нави ты не сможешь.
Lain Iwakura Я смогу это сделать. Я модифицировала свою.
Iwakura, Yasuo Психо-процессор, да? Но...
Lain Iwakura Не волнуйся. Я всё ещё я.
Iwakura, Yasuo Иногда я об этом задумываюсь.
Chisa Yomoda Не было никакой причины оставаться в реальном мире дольше. В реальном мире не имело значения, был я там или нет. Когда я это поняла, мне больше не было страшно терять своё тело.
Лейн Ивакура Почему? Почему ты умер?
Нави [диктует ответ Чисы] Бог здесь.
Лэйн Ивакураза [вздох]
Михо Ивакураза Сеть можно рассматривать как высокоразмерный верхний слой реального мира. Другими словами, физическая реальность — это всего лишь иллюзия, голограмма информации, которая поступает к нам через сеть.
Лэйн Ивакураза Но, мама...
Михо Ивакураза Это потому, что тело, физическое движение, деятельность человеческого мозга — всего лишь физические феномены, вызванные тем, что синапсы передают электрические импульсы.
Лэйн Ивакураза Но мама, я...
Михо Ивакураза Физическое тело существует на менее развитой плоскости, чтобы подтвердить чье-то существование во вселенной.
Лэйн Ивакураза Ты действительно, правда, моя мама?
Михо Ивакураза [исчезает]
Лэйн Ивакураза А ты?
