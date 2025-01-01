Лэйн Ивакураза
[вздох]
Михо Ивакураза
Сеть можно рассматривать как высокоразмерный верхний слой реального мира. Другими словами, физическая реальность — это всего лишь иллюзия, голограмма информации, которая поступает к нам через сеть.
Лэйн Ивакураза
Но, мама...
Михо Ивакураза
Это потому, что тело, физическое движение, деятельность человеческого мозга — всего лишь физические феномены, вызванные тем, что синапсы передают электрические импульсы.
Лэйн Ивакураза
Но мама, я...
Михо Ивакураза
Физическое тело существует на менее развитой плоскости, чтобы подтвердить чье-то существование во вселенной.
Лэйн Ивакураза
Ты действительно, правда, моя мама?
Михо Ивакураза
[исчезает]
Лэйн Ивакураза
А ты?