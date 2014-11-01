Много лет Са Гым Ран скучала по мужу, который уехал строить карьеру за границу. Она ухаживала за его родственниками, была Золушкой в доме свекрови и преданно ждала любимого. А он тем временем нашёл другую – стильную, стройную и уверенную в себе красавицу. Словом, полную противоположность Гым Ран. Пережив жестокое предательство, забитая тихоня решает стать другим человеком, изменив и внешность, и имя. Ей помогает «маэстро» Тэ Хи, у которого есть на это личные мотивы. Но все знают историю Пигмалиона…