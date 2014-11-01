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Постер сериала Рождение красавицы
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Киноафиша Сериалы Рождение красавицы

Рождение красавицы (2014 - 2015)

Birth of a Beauty 18+
Год выпуска 2014
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 22 часа 45 минут

О чем сериал

Много лет Са Гым Ран скучала по мужу, который уехал строить карьеру за границу. Она ухаживала за его родственниками, была Золушкой в доме свекрови и преданно ждала любимого. А он тем временем нашёл другую – стильную, стройную и уверенную в себе красавицу. Словом, полную противоположность Гым Ран. Пережив жестокое предательство, забитая тихоня решает стать другим человеком, изменив и внешность, и имя. Ей помогает «маэстро» Тэ Хи, у которого есть на это личные мотивы. Но все знают историю Пигмалиона… 

Рождение красавицы - трейлер первого сезона
Рождение красавицы  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Чу Сан-ук
Хан Е-сыль
Ван Джи-хе
Чон Гё-ун
Чхве Джон-хван
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Сезоны
Рождение красавицы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 21 эпизод
 
Отзывы о сериале
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