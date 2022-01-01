На волшебном острове под названием Пинеточная Страна живут необычные существа, видеть которых могут только дети. Но не все обитатели этого места веселые и добрые: на острове живут и кошмарики, пугающие маленьких мальчиков и девочек. К счастью, для борьбы с ними у добрых героев есть суперсила, которая заключается в магической обуви — пинетках. Друзья Пазлик, Зефирка и Брокколи мечтают стать обладателями такой обуви. Для этого они должны выполнять различные задания. В награду за успех герои смогут получить пинетки и с помощью волшебной силы отправиться в мир людей, чтобы спасти малышей от кошмариков.