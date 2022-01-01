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Постер сериала Пинеточная страна
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Киноафиша Сериалы Пинеточная страна

Пинеточная страна (2022 - 2022)

Pinetochnaya strana 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 5 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 60 минут

О чем сериал

На волшебном острове под названием Пинеточная Страна живут необычные существа, видеть которых могут только дети. Но не все обитатели этого места веселые и добрые: на острове живут и кошмарики, пугающие маленьких мальчиков и девочек. К счастью, для борьбы с ними у добрых героев есть суперсила, которая заключается в магической обуви — пинетках. Друзья Пазлик, Зефирка и Брокколи мечтают стать обладателями такой обуви. Для этого они должны выполнять различные задания. В награду за успех герои смогут получить пинетки и с помощью волшебной силы отправиться в мир людей, чтобы спасти малышей от кошмариков.

В ролях
В ролях
Игорь Смирнов
Алена Голубева
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Пинеточная страна - Сезон 1 Сезон 1
2022, 12 эпизодов
 
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