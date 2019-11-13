В 1968 году велосипедист находит в Центральном парке города Нью-Йорка полуголый труп молодой девушки. Ее звали Дженнифер Левин, ей было всего 18 лет. Довольно быстро полиция выяснила, что накануне смерти девушка была замечена с 19-летним Робертом Чемберсом, с которым ее связывали непродолжительные отношения. Поначалу подозреваемый все отрицал и сочинял небылицы, однако его вина была доказана: именно он задушил Дженнифер, за что получил солидный срок. Однако в этой истории есть много нерассказанных ранее деталей, которые по-новому проливают свет на мрачный эпизод.