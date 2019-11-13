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Постер сериала Убийство выпускницы: Смерть в Центральном парке
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Киноафиша Сериалы Убийство выпускницы: Смерть в Центральном парке

Убийство выпускницы: Смерть в Центральном парке (2019 - 2019)

The Preppy Murder: Death in Central Park 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал AMC
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

В 1968 году велосипедист находит в Центральном парке города Нью-Йорка полуголый труп молодой девушки. Ее звали Дженнифер Левин, ей было всего 18 лет. Довольно быстро полиция выяснила, что накануне смерти девушка была замечена с 19-летним Робертом Чемберсом, с которым ее связывали непродолжительные отношения. Поначалу подозреваемый все отрицал и сочинял небылицы, однако его вина была доказана: именно он задушил Дженнифер, за что получил солидный срок. Однако в этой истории есть много нерассказанных ранее деталей, которые по-новому проливают свет на мрачный эпизод.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Убийство выпускницы: Смерть в Центральном парке - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 5 эпизодов
 
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