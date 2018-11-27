Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Миссис Уилсон 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Миссис Уилсон
Киноафиша Сериалы Миссис Уилсон Сезоны Сезон 1
Mrs. Wilson 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Миссис Уилсон»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 ноября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 декабря 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
11 декабря 2018
График выхода всех сериалов
«Глупая наивная сказка»: американцы терпеть не могут этот фильм Спилберга, а в России ему поставили 8,1
Хотите настоящего нуара? Эти 7 российских сериалов держат в напряжении лучше скандинавских — веет холодом сильнее, чем от «Моста»
Включите детям на каникулах «Геройчиков» — а заснете сами в 3 часа ночи: российский ответ «Истории игрушек», который цепляет и взрослых
Игра актеров – идеальна, рейтинги – изумительны: эти 5 мини-сериалов невозможно смотреть по серии за раз (у №1 оценка 9.4!)
Постеры советского кино – отдельный вид искусства: спорим, не угадайте и 3/5 фильмов по рекламному плакату?
«Моя детская "Ирония судьбы"»: у поколения 70-х эта новогодняя сказка вызывает необъяснимый трепет — у нее 8 баллов и сразу два Боярских
Гринч-подборка: антиновогодние топ-7 фильмов для тех, кого тошнит от мандаринов и хлопушек
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
Если и смотреть классику, то только такую: «Полночь в Париже» — хороша, но эти 5 фильмов Вуди Аллена вообще вне конкуренции
Зрители «Узника Азкабана» так и не увидели один из величайших моментов в жизни Гарри Поттера: пришлось перечитывать книгу и грустить
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше