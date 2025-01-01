Постеры сериала «Миссис Уилсон»

Эту сильную драму с Васильевым от режиссера «ЮЗЗЗ» многие пропустили, а ведь зрителей она «перезагрузила и отрезвила»

Трейлер «Судного дня» еще не вышел, но уже взбудоражил зрителей: переживаний ровно на 1 минуту 25 секунд

«Плакала от смеха»: этот сериал прошел на НТВ почти незаметно, что странно — в главных ролях Стоянов и Мадянов

«О-о о-о, не тормози»: откуда эти таксисты – угадайте 5 фильмов СССР по кадрам с бомбилой (тест)

3 сезон «Властелина колец: Кольца власти» не выйдет в 2026 году: в Amazon уже готовы «похоронить» сериал по Толкину

В «Трех котах» есть люди, но их никогда не показывают: странные фразы героев выдают пугающее прошлое Котополиса

Уолтер Уайт стал коммунистом, Цискаридзе оценил: после этого фильма со звездой сериала «Во все тяжкие» танцору было «о чем задуматься»

Список «жирных» премьер HBO на 2026 год — сразу 3 сериала выйдут уже в январе: новый Вестерос, «возвращение» Джона Сноу и медицинские интриги

Когда «История игрушек 5» выйдет в прокат: премьера еще не скоро, но это плюс – успеете пересмотреть ранние части

Юлю из «Невского» погубил вовсе не Кутузов: Семенов и Фомин долго искали виноватого — а ответ все время был на поверхности