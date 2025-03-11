Меню
«Зал поднялся»: атомщики оценили наш ответ «Оппенгеймеру» — их реакция удивила даже Гуськова
Лента расскажет о создании первой бомбы с колоссальной разрушительной силой.
Написать
11 марта 2025 14:44
«Нолану должно быть стыдно»: наш ответ «Оппенгеймеру» не оставил зрителей равнодушными, но радоваться не стоит
Проект получился на редкость спорным.
Написать
11 марта 2025 12:48
Наш ответ Нолану: в феврале выйдет сериал «Атом» — стоит посмотреть любителям «Оппенгеймера»
Подробности о сюжете и дате премьеры уже известны.
Написать
7 февраля 2025 21:01
