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Постер сериала Игра престолов: воссоединение. Ведущий Конан О’Брайен
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Киноафиша Сериалы Игра престолов: воссоединение. Ведущий Конан О’Брайен

Игра престолов: воссоединение. Ведущий Конан О’Брайен (2021 - 2021)

The Game of Thrones Reunion Hosted by Conan O'Brien 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 54 минуты
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 1 час 48 минут

О чем сериал

Подарок для всех фанатов «Игры престолов» — эпизод-реюнион звезд сериала под чутким «присмотром» знаменитого ведущего Конана О’Брайена. Вместе они будут вспоминать начало великого пути, смеяться над молодыми версиями себя и перебирать самые трогательные моменты. Отличная возможность узнать, что «Игра престолов» — это не только напряженное производство, награды и громкие титулы, но и теплая история любви, ведь многие актеры и актрисы проекта обрели на съемочной площадке по-настоящему близких людей.

В ролях Персонажи
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Сезоны
Игра престолов: воссоединение. Ведущий Конан О’Брайен - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 2 эпизода
 
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