Подарок для всех фанатов «Игры престолов» — эпизод-реюнион звезд сериала под чутким «присмотром» знаменитого ведущего Конана О’Брайена. Вместе они будут вспоминать начало великого пути, смеяться над молодыми версиями себя и перебирать самые трогательные моменты. Отличная возможность узнать, что «Игра престолов» — это не только напряженное производство, награды и громкие титулы, но и теплая история любви, ведь многие актеры и актрисы проекта обрели на съемочной площадке по-настоящему близких людей.