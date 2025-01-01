Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Люди Икс: Эволюция Цитаты

Цитаты из сериала Люди Икс: Эволюция

Скотт Логан? Ты когда-нибудь, знаешь, по-настоящему заботился о ком-то?
[берёт плоскогубцы, которые спросил Логан]
Скотт Я имею в виду, ты чувствовал это так сильно, что не мог даже произнести слова.
Логан [берёт плоскогубцы] Да, один раз. Самый красивый мотоцикл, что я когда-либо видел. Я был так ошеломлён, что кто-то другой купил его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ночнойcrawler [издеваясь над Скоттом и Жанной] Жанна, милочка, примите этот круассан как символ моей любви
Китти Прайд О, Скотт, у тебя... такой талант с выпечкой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пьтер Ванда?
Алая колдунья ПЬЕТРО?
[Ванда атакует Братство, они стараются укрыться]
Шреддер (Тодд Толенский) Экс-девушка?
Пьтер Хуже. Она моя *сестра*...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ночногоcrawler [о Росомахе] Он запер нас снаружи!
Кити Прайд Нет, он закрылся внутри, чтобы мы были в безопасности!
Ночнойcrawler Какой-то сумасшедший управляет самолетом! Ты это называешь безопасностью? Нам нужно выбраться отсюда!
Кити Прайд Ты можешь перенести нас на землю?
Ночнойcrawler Да, конечно. Представь это: бум-ти, бум-ти, бум-ти, бум-ти, ПЛЯХ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Juggernaut Ты думаешь, этот навороченный визор остановит меня? Ничто не может меня остановить. Я - ДИКАЯ СИЛА.
Cyclops Хочешь по полной, крепыш?
[снимает свой визор]
Cyclops Тогда получай по полной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Бум-Бум врывается к Лягушонку в ванную]
Лягушонок (Тодд Толенски) Эй, эй! Я тут принимаю душ!
Бум-Бум Да, весь город в восторге. У меня закончился ополаскиватель для рта.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean Grey А ты, Курт? У тебя есть какие-нибудь особые таланты, которые привели тебя сюда?
[Ночная тень исчезает и затем снова появляется]
Nightcrawler Может быть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после неудачного урока в симуляторе полета]
Ледяной [Убеждая Росомаху] Эй, ты видел? Ты смотрел? На этот раз я потратил *вдвое* больше времени, чтобы рухнуть и сгореть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolverine Я чувствую страх.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean Grey Тебе подарили замечательный дар.
Kitty Pryde У меня нет дара, только проклятие.
Jean Grey Только если ты позволишь ему быть таким.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Шторм заморозила его]
Росомаха Вот это было холодно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nightcrawler Девчонки любят пушистиков!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Роуг [находит Курта со камнем Мистик] Ты смеешь приносить эту штуку в наш дом?
Ночнойcrawler Роуг, она больше не может нам навредить.
Роуг Говори за себя!
Ночнойcrawler Я знаю, у тебя есть все основания её ненавидеть. У меня тоже, посмотри, что она с нами сделала. Но она все равно наша мать.
Роуг Либо ты выгонишь её отсюда, либо сделаю это я!
Ночнойcrawler Роуг, ярость и ненависть разрушили её. Если ты не избавишься от своей, она разрушит и тебя.
Роуг Она уже меня разрушила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolverine [о новых учениках школы] Знаешь, что нам нужно? Ещё один учитель. И, может быть, танк.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Профессор Чарльз Ксавьер Циклоп, подготовь Черный Птиц к запуску.
Циклоп Есть, сэр.
Профессор Чарльз Ксавьер А раз сегодня выходные, собери всю команду.
[пауза]
Профессор Чарльз Ксавьер У нас есть Рог.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Найткраулер ищет Котёнка]
Найткраулер Котёнок? Котёнок?
sabretooth Мяу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolverine Наконец-то ты пришел, эльф. Мы тут... Что она здесь делает?
Nightcrawler Это... это немного сложно. Видишь ли...
Mystique Он пришлет тебе записку. А теперь пойдём.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean Grey Знаете, я даже не знаю, ЧТО бы я делала, если бы вас не было рядом, чтобы принимать все мои решения!
[хватает ключи от машины Скотта и уходит в гневе]
Duncan Matthews Ух ты. Рад, что она забрала твои ключи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pyro Я очень рад, что ты зашёл, а то я тут заскучал.
Wolverine Где твои друзья?
Pyro С тех пор как Магнето исчез, Колосс свалил обратно в Россию, Саблезуб где-то играет с большим клубком ниток, а Гамбит не оставил записку на холодильнике...
[Вульверин резко садит его в кресло и уходит]
Pyro Ладно, береги себя, пока. Не раскисай, давай без слёз. Не будем затягивать. Ух, ах, я знаю, как вывести тебя из этого состояния.
[снова начинает проигрывать запись с Магнето]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kitty Pryde Ты меня видела? Ты?
Avalanche Да. Ух ты, Китти, как это было?
Kitty Pryde Это было совершенно невероятно.
[обнимает его]
Avalanche Ты делаешь это своим, Китти. Как только ты это освоишь, ничто не смогло тебя поработить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Boom Boom Да! Берегись внизу. Бум-Бум врывается. Урааа!
Nightcrawler Я умру.
Boom Boom Привет, красавчик.
Nightcrawler Привет. Мне нужно знать, ты что, сумасшедший?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Профессор Charles Xavier Извини, Роуг, но все визиты должны быть запланированы заранее.
Роуг Увидимся завтра, Мисти.
[думая]
Роуг Ты бы не сделала этого с Мисс Популярностью там.
Джин Грей Эй, это не правда. Он не относится ко мне иначе, чем к кому-то другому.
Роуг Кто дал тебе разрешение залезть ко мне в голову!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Найткроулер Я безобидный синий комочек!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Бум-Бум [Квиксильвер заходит с четырьмя свиданиями] Вот это парень знает, как себя подать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolverine Сегодня у нас новая цель, называется "Мутантский дартс".
Iceman О, да! Я так хорош в этой игре!
Wolverine О, и дополнительный балл для того, кто выгонит ледяную кубик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Директор Эдвард Келли Я просто подумал, что зайду и лично приглашу вас всех вернуться в школу.
Блоб Школа? Да ни за что! Мы не ходим туда, где нас не рады видеть.
Саламандр (Тодд Толенски) С каких пор?
Директор Эдвард Келли Если вы придете, буду уверен, что вас никто не побеспокоит. На самом деле, думаю, они все вас боятся.
Саламандр (Тодд Толенски) Эй, если не можешь быть крутым, вызывай страх. Моя мама всегда так говорила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Профессор Чарльз Ксавьер Это место, где способности не всегда являются преимуществом... Правильно, Скотт?
Циклоп Наверное, ты слышал о вчерашнем вечере.
Профессор Чарльз Ксавьер Трудно было не услышать. Это было на всех новостных каналах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Toad (Todd Tolensky) [неуклюже надевая костюм Квиксильвера] Смотрите на меня, я — Пьетро. Подожди, мне нужно полететь на луну... Я вернулся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gambit Собери своих дружков, и встречайся со мной у себя дома.
Avalanche Почему?
Gambit Потому что теперь, когда ты вышел из школы, у тебя будет настоящий экзамен.
Avalanche С этим покончено. Мы устали, что нас используют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gambit Ты получил мою визитку?
Avalanche Да, получили. Теперь давай выкинем тебя на добро пожаловать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rogue Моя сила — это твоя сила, и я могу взять больше, чем одну.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[о Рог и её способностях]
Жан Люк Лебо Ты хочешь сказать, что она может сделать всё это одним прикосновением?
Гамбит Забей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Avalanche [успокаивая Шэдоукэт из-за её новых способностей] Эй, не переживай, принимай это. Как я это вижу, судьба нам раздала выигрышные карты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Рogue]
Pyro Какой нахальный ты, пришла сюда, девчонка! Или ты просто дура?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Toad (Todd Tolensky) Это фиаско, йо. Даже мухи здесь считают себя лучше нас.
Blob Да, я даже не понимаю, что мы здесь делаем!
Quicksilver Но мы знаем, что Ланс делает здесь. Он хочет застрять в дереве с одной Китти. Ц-У-Ц-У...
[его прерывают, когда Лавина пытается его хлопнуть, но случайно попадает в Тоадя]
Toad (Todd Tolensky) Ай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Quicksilver [Лэнс заходит с улицы] Наконец-то! Ты уже закончил с этой своей передачей? У меня свидания сегодня!
Avalanche Да, я закончил, черт возьми.
Quicksilver Хорошо. Знаешь, если ты собираешься быть в *моей* команде, тебе нужно немного себя привести в порядок... Кстати, раз ты встал, не мог бы подвинуть стул? Он закрывает обзор на телевизор.
Avalanche Конечно. Рад помочь!
[использует свои силы, чтобы выбросить стул в окно]
Quicksilver Эх, теперь посмотри, что ты...
Avalanche [хватая Пьетро] Хорошо, всё! Я устал брать от тебя приказы!
Toad (Todd Tolensky) [входит, запутавшись в телевизионной антенне] А *я* устал быть твоей телевизионной антенной!
Blob А *я* устал готовить за вас всех!
[грустно]
Blob Ты даже не заметил редисковые розы. Я сыт этим по горло!
Quicksilver Эй, эй, эй! Могу напомнить вам, неудачники, что Магнето поставил меня во главе не просто так. И единственный способ, чтобы вы могли попасть в его новую команду, это доказать, что вы можете работать вместе в команде! А это, друзья мои, требует лидерства! Сильного, решительного, безстрашного...
[смотрит в окно и кричит]
Quicksilver Ванда!
[прыгает в шкаф]
Quicksilver Не говори ей, что я здесь!
Avalanche Ха!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после манипуляции и использования Рогу]
Гамбит Рога...
Рога Не делай этого. Ты только что поступила неправильно, но по правильной причине.
Гамбит Так что теперь?
Рога Я возвращаюсь к Людям Икс. Мне всё равно, что ты будешь делать...
Гамбит [улыбаясь] *Конечно*, не волнуйся...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Директор Эдвард Келли Видите? Люди-иксы не только опасны, но и неконтролируемы. Вот что ждет нашу школу.
Профессор Чарльз Ксавьер Посмотрите еще раз. Несмотря на подавляющее желание использовать свои способности, мои ученики проявляют самообладание.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Boom Boom [после того, как Эвальв завалил автомат с напитками, чтобы достать газировку] О, прикольная техника!
[разрушает его, чтобы достать свою газировку]
Boom Boom А что насчёт моей?
Avalanche Ломая правила *и* приборы. Ты бы отлично вписалась у нас!
Boom Boom Да? Как будто я этого хочу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Полковник Ник Фьюри Я не могу её отпустить!
Росомаха Можешь... и сделаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rogue Ты вынуждаешь меня.
[снимает перчатку, чтобы использовать свои способности]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Avalanche [К Сайкласу и Джин Грей] Не переживайте, это последние подвиги. Можете на это рассчитывать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sabretooth Один падёт от руки другого. Это наша судьба.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Magneto Добро пожаловать в Убежище.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nightcrawler [восторженно предвкушая вечеринку и танцуя на столе] Да! Вечеринка, вечеринка!
[его хвост выскальзывает из disguise и почти задевает Скотта]
Cyclops Эй! Осторожнее!
[п хватает его хвост и тянет обратно на стул]
Cyclops Держи под контролем! Тебя не должно быть видно, помни?
Nightcrawler [игнорируя комментарий Скотта] ТЫ ПОТОСКАЛ МОЙ ХВОСТ, ЧЕЛ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Интересно, почему ты это сделал?
Rogue Я и Мисс Популярность на разных волнах, в разных галактиках, но потом я понял одну вещь. Она сделала бы то же самое для меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кирби Морроу
Kirby Morrow
Scott McNeil
Brad Swaile
Maggie Blue O'Hara
Ричард Иэн Кокс
Richard Ian Cox
Келли Шеридан
Kelly Sheridan
Ноэль Фишер
Ноэль Фишер
Noel Fisher
Пол Добсон
Пол Добсон
Paul Dobson
Venus Terzo
Эндрю Фрэнсис
Эндрю Фрэнсис
Andrew Francis
Meghan Black
Дэвид Кэй
Дэвид Кэй
David Kaye
Коллин Вилер
Vincent Gale
Майкл Добсон
Michael Dobson
Алессандро Джулиани
Алессандро Джулиани
Alessandro Giuliani
Jim Byrnes
Кристофер Джадж
Christopher Judge
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
Финал «Игры престолов» недооценён: теория фанатов доказывает, что Бран стал королём не случайно
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше