Quicksilver [Лэнс заходит с улицы] Наконец-то! Ты уже закончил с этой своей передачей? У меня свидания сегодня!

Avalanche Да, я закончил, черт возьми.

Quicksilver Хорошо. Знаешь, если ты собираешься быть в *моей* команде, тебе нужно немного себя привести в порядок... Кстати, раз ты встал, не мог бы подвинуть стул? Он закрывает обзор на телевизор.

Avalanche Конечно. Рад помочь!

[использует свои силы, чтобы выбросить стул в окно]

Quicksilver Эх, теперь посмотри, что ты...

Avalanche [хватая Пьетро] Хорошо, всё! Я устал брать от тебя приказы!

Toad (Todd Tolensky) [входит, запутавшись в телевизионной антенне] А *я* устал быть твоей телевизионной антенной!

Blob А *я* устал готовить за вас всех!

[грустно]

Blob Ты даже не заметил редисковые розы. Я сыт этим по горло!

Quicksilver Эй, эй, эй! Могу напомнить вам, неудачники, что Магнето поставил меня во главе не просто так. И единственный способ, чтобы вы могли попасть в его новую команду, это доказать, что вы можете работать вместе в команде! А это, друзья мои, требует лидерства! Сильного, решительного, безстрашного...

[смотрит в окно и кричит]

Quicksilver Ванда!

[прыгает в шкаф]

Quicksilver Не говори ей, что я здесь!