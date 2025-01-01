Quicksilver
[Лэнс заходит с улицы] Наконец-то! Ты уже закончил с этой своей передачей? У меня свидания сегодня!
Avalanche
Да, я закончил, черт возьми.
Quicksilver
Хорошо. Знаешь, если ты собираешься быть в *моей* команде, тебе нужно немного себя привести в порядок... Кстати, раз ты встал, не мог бы подвинуть стул? Он закрывает обзор на телевизор.
Avalanche
Конечно. Рад помочь!
[использует свои силы, чтобы выбросить стул в окно]
Quicksilver
Эх, теперь посмотри, что ты...
Avalanche
[хватая Пьетро] Хорошо, всё! Я устал брать от тебя приказы!
Toad (Todd Tolensky)
[входит, запутавшись в телевизионной антенне] А *я* устал быть твоей телевизионной антенной!
Blob
А *я* устал готовить за вас всех!
[грустно]
Blob
Ты даже не заметил редисковые розы. Я сыт этим по горло!
Quicksilver
Эй, эй, эй! Могу напомнить вам, неудачники, что Магнето поставил меня во главе не просто так. И единственный способ, чтобы вы могли попасть в его новую команду, это доказать, что вы можете работать вместе в команде! А это, друзья мои, требует лидерства! Сильного, решительного, безстрашного...
[смотрит в окно и кричит]
Quicksilver
Ванда!
[прыгает в шкаф]
Quicksilver
Не говори ей, что я здесь!
Avalanche
Ха!