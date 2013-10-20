Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Жалобы жизни
Постер телешоу Жалобы жизни
Постер телешоу Жалобы жизни
Постер телешоу Жалобы жизни
Постер телешоу Жалобы жизни
Постер телешоу Жалобы жизни
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
6 постеров
Киноафиша Сериалы Жалобы жизни

Жалобы жизни (2013 - 2015)

The Moaning of Life 18+
Год выпуска 2013
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Showcase
Продолжительность телешоу 11 часов 0 минут

О чем телешоу

В центре событий оказывается Карл Пилкингтон, который сталкивается с различными сторонами жизни, отправляясь в путешествие по миру и узнавая, как разные люди справляются с жизненными проблемами. Он вступает в брак, задаваясь вопросом, не ошибается ли он в своем выборе. В Дели Карл получает представление о браках по договоренности, идя на свидание с будущей супругой — и ее родителями, — а в Бангалоре его просят помочь паре в качестве организатора. Он также узнает о научном подходе к поиску идеального партнера в Лос-Анджелесе.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Karl Pilkington Himself
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
8.1 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Жалобы жизни - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 5 эпизодов
 
Жалобы жизни - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 6 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из телешоу
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше