Жалобы жизни (2013 - 2015)

В центре событий оказывается Карл Пилкингтон, который сталкивается с различными сторонами жизни, отправляясь в путешествие по миру и узнавая, как разные люди справляются с жизненными проблемами. Он вступает в брак, задаваясь вопросом, не ошибается ли он в своем выборе. В Дели Карл получает представление о браках по договоренности, идя на свидание с будущей супругой — и ее родителями, — а в Бангалоре его просят помочь паре в качестве организатора. Он также узнает о научном подходе к поиску идеального партнера в Лос-Анджелесе.