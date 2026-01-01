Оповещения от Киноафиши
Цитаты из сериала Пингвиненок Пороро

Pororo [Открывающие строки] Привет! Это Пороро!
Pororo [поёт] Я люблю играть весь день. Присоединяйтесь ко мне, мои друзья, всегда счастливыми, как и я, маленький Пингвин Пороро. Заснеженная страна чудес. Уступите дорогу Пороро, всегда на ногах, как и всегда. Каждый день меня ждет новое приключение.
Pororo Зови его, мой маленький пингвин, Пороро, Пороро, Пороро! Пороро, Пороро, Пороро, Пороро, Пороро, Пороро, Пороро, Пороро, Пороро, Пороро, Пороро, Пороро!
Pororo Я люблю играть весь день. Присоединяйтесь ко мне, мои друзья. Всегда счастливыми, как и я. Пороро, Пороро, Пороро, Пороро, Пороро, Пороро, Пороро, Пороро, Пороро, Пороро, Пороро!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Ли Сон
Lee Seon
