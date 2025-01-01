Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Человек-паук Цитаты

Цитаты из сериала Человек-паук

[тема песни]
Хор Человек-паук, Человек-паук, / Делает всё, что паук может / Плетёт паутину любого размера / Ловит воров, как мухи / Угроза! Идёт Человек-паук! / Силен ли он? Слушай, дружок, / У него радиоактивная кровь / Может ли он летать на ниточке? / Загляни наверх! / Эй, смотрите! Вот и Человек-паук! / В ночной прохладе, на месте преступления, / как вспышка света, он приходит как раз вовремя! / Человек-паук, Человек-паук, / Добрый сосед Человек-паук / Богатство и слава — ему не важны / Действие — его награда! / Для него жизнь — это большой взрыв / Где бы ни возникли трудности / Там ты найдёшь Человека-паука!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Человек-паук Суперский паучий стиль!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Специалист по радиации [Специалист заметил Паучка, стоящего снаружи дomes реактора] Он здесь. И теперь...
[нажимает на внешний обход питания]
Человек-Паук [стоя снаружи дomes реактора] Что-то происходит - у меня мурашки по коже! Мне это не нравится!
[появляется внутри дomes]
Специалист по радиации [поворачивается к Паучку, который цепляется за dome] Добро пожаловать, Человек-Паук!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
J. Jonah Jameson [пока он привязан к оборудованию, замечает, как приходит Человек-паук] Наконец-то ты пришёл! Сними меня отсюда!
Spider-Man Скажи "пожалуйста".
J. Jonah Jameson Не будь ridiculous. Сними меня!
Spider-Man Пожалуйста...
J. Jonah Jameson Если ты не снимешь меня, я... я...
Spider-Man [начинает уходить от Джеймсона] Ладно, увидимся позже.
J. Jonah Jameson Подожди, Человек-паук! Не оставляй меня здесь.
Spider-Man [поворачивается к Джеймсону] А, что ты сказал?
J. Jonah Jameson Я сказал
[задумывается]
J. Jonah Jameson "Пожалуйста?"
[Нервно улыбается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Пол Соулз
Paul Soles
Том Харви
Tom Harvey
Пол Клигман
Paul Kligman
Когда дед Слава снова выйдет на охоту? Кто родит и какие новые герои появятся? Все о дате выхода и событиях 3 сезона «Вампиров средней полосы»
Финал «Игры престолов» недооценён: теория фанатов доказывает, что Бран стал королём не случайно
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше