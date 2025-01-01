J. Jonah Jameson
[пока он привязан к оборудованию, замечает, как приходит Человек-паук] Наконец-то ты пришёл! Сними меня отсюда!
Spider-Man
Скажи "пожалуйста".
J. Jonah Jameson
Не будь ridiculous. Сними меня!
Spider-Man
Пожалуйста...
J. Jonah Jameson
Если ты не снимешь меня, я... я...
Spider-Man
[начинает уходить от Джеймсона] Ладно, увидимся позже.
J. Jonah Jameson
Подожди, Человек-паук! Не оставляй меня здесь.
Spider-Man
[поворачивается к Джеймсону] А, что ты сказал?
J. Jonah Jameson
Я сказал
[задумывается]
J. Jonah Jameson
"Пожалуйста?"
[Нервно улыбается]