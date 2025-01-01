[тема песни]

Хор Человек-паук, Человек-паук, / Делает всё, что паук может / Плетёт паутину любого размера / Ловит воров, как мухи / Угроза! Идёт Человек-паук! / Силен ли он? Слушай, дружок, / У него радиоактивная кровь / Может ли он летать на ниточке? / Загляни наверх! / Эй, смотрите! Вот и Человек-паук! / В ночной прохладе, на месте преступления, / как вспышка света, он приходит как раз вовремя! / Человек-паук, Человек-паук, / Добрый сосед Человек-паук / Богатство и слава — ему не важны / Действие — его награда! / Для него жизнь — это большой взрыв / Где бы ни возникли трудности / Там ты найдёшь Человека-паука!