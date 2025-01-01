Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Город лунного луча, список сезонов
Moonbeam City
16+
Год выпуска
2015
Страна
США
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
Comedy Central
Рейтинг сериала
6.8
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Город лунного луча»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
16 сентября 2015 - 9 декабря 2015
