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Постер сериала Задача трех тел
Постер сериала Задача трех тел
Постер сериала Задача трех тел
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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3 постера
Киноафиша Сериалы Задача трех тел

Задача трех тел (2023 - 2023)

Three-Body 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Tencent QQ
Продолжительность сериала 22 часа 30 минут

О чем сериал

Действие разворачивается в 2006 году. В центре сюжета оказывается нанотехнолог, который стал свидетелем нескольких загадочных происшествий в мировой науке — опыты на ускорителях частиц дали неоднозначные результаты, в связи с чем исследователи, полагая, что предела познания Вселенной удалось достичь, покончили с собой. Герой решил принять участие в расследовании. Так ему начали приходить видения — числа с обратным отсчетом. Военные и спецагенты понимают, что кто-то хочет помешать научному прогрессу на планете.

В ролях
В ролях
Чен Цзинь
Ван Цзывэнь
Юй Хэвэй
Чжао Цзянь
Ту Сунъянь
Эдвард Чжан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.6 IMDb
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Сезоны
Задача трех тел - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 30 эпизодов
 
Задача трех тел - 三体：大史 三体：大史
TBA,
 
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