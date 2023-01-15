Действие разворачивается в 2006 году. В центре сюжета оказывается нанотехнолог, который стал свидетелем нескольких загадочных происшествий в мировой науке — опыты на ускорителях частиц дали неоднозначные результаты, в связи с чем исследователи, полагая, что предела познания Вселенной удалось достичь, покончили с собой. Герой решил принять участие в расследовании. Так ему начали приходить видения — числа с обратным отсчетом. Военные и спецагенты понимают, что кто-то хочет помешать научному прогрессу на планете.