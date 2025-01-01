Меню
Цитаты из сериала Шоу Брака

Brak Мистер Тиклз, как ты думаешь, как Тандерклесс это воспримет?
Mr. Tickles О, Господи, он оторвет тебе руки!
Brak Но я люблю свои руки! Именно там живут мои ладони!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brak Что? Сколько времени у тебя, приятель?
Thundercleese Время — это абстрактное понятие, созданное углеродными формами жизни, чтобы следить за своим постоянным разрушением.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brak В последний раз, когда я был таким счастливым, я лежал лицом в пицце, уплетая ее за обе щеки и наслаждаясь свободой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brak Я просто пойду к себе в комнату, хотя спать я все равно не смогу.
[храпит]
[храпит]
Brak ... Чёрт, как я люблю спать... Хотел бы я проснуться, чтобы снова уснуть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brak Я пойду поговорю с папой. Он знает, что делать.
Dad Откуда мне знать, чёрт побери?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Brak Это глупо. Жаль, что мы не пингвины и что наше шоу не отменили.
[резкий переход в черный экран]
[резкий переход в черный экран]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тандерклиз [рэп] Война!/Это хорошо для меня!/Как меня зовут?
Группа поддержки ТАНДЕРКЛИЗ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Мама кричит на папу после того, как крышу сорвало с их дома, затем уходит]
Папа [про себя] Не понимаю, зачем нам вообще нужна крыша, просто надень шляпу и не парься!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Появляется Кларенс, куря сигарету]
Брак Кларенс! Мы думали, ты мёртв!
Кларенс Кларенс, мальчик, мёртв. Познакомьтесь с Кларенсом, мужчиной... который только что занялся сексом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Брак на вечеринке]
Брак Эй, ребята, давайте выкинем booze, который мы только что выпили...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brak Эй, что случилось с моей кроватью?
[Кровать Брака покрыта густой, пузырящейся слизью]
Zorak Да, это мой фанк. Не трогай. Она отдыхает.
Brak Ну, откуда она взялась?
Zorak Тебе действительно интересно узнать?
Brak Нет, наверное, не очень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brak Пап, мне нужно 20 долларов.
Dad Да, а мне нужен хвост, как у обезьяны, чтобы хвататься за вещи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Майк Привет, меня зовут Майк, я мачеха с шипами вместо ног, хочешь подружиться?
Тандерклиз Нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Брак готовится распятить устричку на уроке биологии]
Brak Наверное, это прощай, Брак, счастливый и беззаботный парень... и здравствуй, Брак, безжалостный убийца устриц.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brak Святые огурцы, папа!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Папа [бормотание в воде джакузи]
Брак Надеюсь, это не ты п§#бишь, дружище.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brak [поёт] Это моя мама! / Её зовут Мама! / М — за её шикарность / О — за то, как она говорит / Другое "М" там, потому что... / Не может быть мамы без "М"!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Брак просит Зорака о помощи]
Зорак Я не твой папочка... или, может быть, и есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dad Сегодня, в темноте ночи, когда ночь окутала мой тёмный план своей ночной тьмой, я осуществлю свою месть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Песня на титрах [Поёт голосом, похожим на Луи Армстронга] Прощайте, друзья, до скорого, надеюсь, вам понравилось шоу / Приходите в следующий раз, если вам понравилось, а если нет, то смотрите что-то другое / О да! О да, да! Скэтли-доп-дуп, прощай, Брак!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Брак приходит домой со слезами на глазах]
Брак Я больше не хочу жить!
[бежит в свою комнату]
Папа Ну всё, теперь я наконец-то могу устроить тот кабинет, о котором всегда мечтал.
[Мама смотрит на него angrily]
[Мама смотрит на него angrily]
Папа Что? Я наполовину шучу, чего вы от меня хотите?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Andy Merrill
Carey Means
C. Martin Croker
