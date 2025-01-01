BrakМистер Тиклз, как ты думаешь, как Тандерклесс это воспримет?
Mr. TicklesО, Господи, он оторвет тебе руки!
BrakНо я люблю свои руки! Именно там живут мои ладони!
BrakЧто? Сколько времени у тебя, приятель?
ThundercleeseВремя — это абстрактное понятие, созданное углеродными формами жизни, чтобы следить за своим постоянным разрушением.
BrakВ последний раз, когда я был таким счастливым, я лежал лицом в пицце, уплетая ее за обе щеки и наслаждаясь свободой!
BrakЯ просто пойду к себе в комнату, хотя спать я все равно не смогу.
[храпит]
Brak... Чёрт, как я люблю спать... Хотел бы я проснуться, чтобы снова уснуть.
BrakЯ пойду поговорю с папой. Он знает, что делать.
DadОткуда мне знать, чёрт побери?
[последние слова]
BrakЭто глупо. Жаль, что мы не пингвины и что наше шоу не отменили.
[резкий переход в черный экран]
Тандерклиз[рэп] Война!/Это хорошо для меня!/Как меня зовут?
Группа поддержкиТАНДЕРКЛИЗ!
[Мама кричит на папу после того, как крышу сорвало с их дома, затем уходит]
Папа[про себя] Не понимаю, зачем нам вообще нужна крыша, просто надень шляпу и не парься!
[Появляется Кларенс, куря сигарету]
БракКларенс! Мы думали, ты мёртв!
КларенсКларенс, мальчик, мёртв. Познакомьтесь с Кларенсом, мужчиной... который только что занялся сексом.
[Брак на вечеринке]
БракЭй, ребята, давайте выкинем booze, который мы только что выпили...
BrakЭй, что случилось с моей кроватью?
[Кровать Брака покрыта густой, пузырящейся слизью]
ZorakДа, это мой фанк. Не трогай. Она отдыхает.
BrakНу, откуда она взялась?
ZorakТебе действительно интересно узнать?
BrakНет, наверное, не очень.
BrakПап, мне нужно 20 долларов.
DadДа, а мне нужен хвост, как у обезьяны, чтобы хвататься за вещи.
МайкПривет, меня зовут Майк, я мачеха с шипами вместо ног, хочешь подружиться?
ТандерклизНет.
[Брак готовится распятить устричку на уроке биологии]
BrakНаверное, это прощай, Брак, счастливый и беззаботный парень... и здравствуй, Брак, безжалостный убийца устриц.
BrakСвятые огурцы, папа!
Папа[бормотание в воде джакузи]
БракНадеюсь, это не ты п§#бишь, дружище.
Brak[поёт] Это моя мама! / Её зовут Мама! / М — за её шикарность / О — за то, как она говорит / Другое "М" там, потому что... / Не может быть мамы без "М"!
[Брак просит Зорака о помощи]
ЗоракЯ не твой папочка... или, может быть, и есть.
DadСегодня, в темноте ночи, когда ночь окутала мой тёмный план своей ночной тьмой, я осуществлю свою месть!
Песня на титрах[Поёт голосом, похожим на Луи Армстронга] Прощайте, друзья, до скорого, надеюсь, вам понравилось шоу / Приходите в следующий раз, если вам понравилось, а если нет, то смотрите что-то другое / О да! О да, да! Скэтли-доп-дуп, прощай, Брак!
[Брак приходит домой со слезами на глазах]
БракЯ больше не хочу жить!
[бежит в свою комнату]
ПапаНу всё, теперь я наконец-то могу устроить тот кабинет, о котором всегда мечтал.
[Мама смотрит на него angrily]
ПапаЧто? Я наполовину шучу, чего вы от меня хотите?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Andy Merrill
Carey Means
C. Martin Croker
