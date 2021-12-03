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Постер сериала Пощади меня, великий господин!
Постер сериала Пощади меня, великий господин!
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Пощади меня, великий господин!

Пощади меня, великий господин! (2021 - …)

Da Wang Rao Ming 18+
Год выпуска 2021
Страна Китай
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 28 минут
Телеканал Tencent QQ
Продолжительность сериала 11 часов 12 минут

О чем сериал

Люй Шу вместе со своей младшей сестрой Сяо рано потеряли родителей и были вынуждены заботиться о себе самостоятельно. Они жили впроголодь, и их история могла бы закончиться плачевно, но однажды Шу сбивает машина и вместо смерти он обретает сверхъестественные способности. Теперь внутри у парня есть некая магическая система, похожая на компьютерную игру, которая распознает человеческие эмоции и начисляет за каждую из них разные баллы. Почему именно он получил необычный дар и что всё это значит? Сиротам придется самостоятельно разобраться в сложностях магии и отправиться в увлекательное путешествие, в котором им встретятся как новые чудеса, так и опасные враги.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
7.3 IMDb
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Сезоны
Пощади меня, великий господин! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 12 эпизодов
 
Пощади меня, великий господин! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 12 эпизодов
 
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