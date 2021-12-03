Люй Шу вместе со своей младшей сестрой Сяо рано потеряли родителей и были вынуждены заботиться о себе самостоятельно. Они жили впроголодь, и их история могла бы закончиться плачевно, но однажды Шу сбивает машина и вместо смерти он обретает сверхъестественные способности. Теперь внутри у парня есть некая магическая система, похожая на компьютерную игру, которая распознает человеческие эмоции и начисляет за каждую из них разные баллы. Почему именно он получил необычный дар и что всё это значит? Сиротам придется самостоятельно разобраться в сложностях магии и отправиться в увлекательное путешествие, в котором им встретятся как новые чудеса, так и опасные враги.