Цитаты из сериала 7 самураев

Камбей Симада Как это выглядит?
Хейхатчи Хаяшида Думаю, она нас поднимет.
Камбей Симада Хорошо. Как только починим, направимся к столице.
Хейхатчи Хаяшида Ладно.
Сичироуди Может, это не супер-корабль, но он точно быстрее этой старой телеги. Жаль, что у нас нет времени найти что-то с защитой.
Камбей Симада Столица не будет нас ждать.
Кикучийо Так мы наконец ударим?
Сичироуди Сколько лет прошло с тех пор, как мы сражались с одним из этих воздушных кораблей? Я бы сказал, что нервничаю, но постоянно думаю о том, что бы сказал Горо-бэй-сан, если бы он был здесь.
Кикучийо Да! Он бы сказал: "Нервничаешь? Ты, наверное, шутишь? Иди туда и умри с честью!"
[Комачи начинает плакать]
Кирара Микумари Комачи, что случилось?
Комачи Микумари Я не хочу, чтобы Кику умер с честью!
Кикучийо О! С-с-слушай, я- я просто- ну... это разговор для крепких парней! Кто вообще может умереть и оставить тебя позади, побегушка?
Комачи Микумари Правда, обещаешь?
Кикучийо Вот, возьми это. Это мое доказательство, что я самурай.
Комачи Микумари Свиток, который ты украл?
Кикучийо Я его не украл, я нашел его! В любом случае, это не важно. Ты первый человек, который когда-либо принял меня за самурая, кто поверил в меня. Поэтому я хочу, чтобы это было твоим самым ценным имуществом. Береги его для меня, и я вернусь за ним. Обещаю.
Комачи Микумари Договорились. Но ты должен пообещать мне кое-что еще более важное.
Кикучийо Хорошо. Говори.
Комачи Микумари 'Эй, не смейся, но когда я вырасту, я хочу, чтобы ты был моим мужем.
Кикучийо [Кикучийо задыхается и плачет] В этом металлическом грузе? Я даже рис не смогу вырастить!
Комачи Микумари Я люблю тебя такой, какая ты есть, Кику. Я даже буду готовить для тебя!
Кикучийо О, я так счастлив! Ты вообще уверена в этом, побегушка?
Комачи Микумари Я уверена!
Кикучийо О, когда я вырасту, Комачи, я стану твоим мужем! Ты не представляешь, как ты меня обрадовала!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Greg Ayres
Kong Kuwata
Коллин Клинкенберд
Colleen Clinkenbeard
Люси Кристиан
Luci Christian
