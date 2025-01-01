Камбей Симада Как это выглядит?

Хейхатчи Хаяшида Думаю, она нас поднимет.

Камбей Симада Хорошо. Как только починим, направимся к столице.

Хейхатчи Хаяшида Ладно.

Сичироуди Может, это не супер-корабль, но он точно быстрее этой старой телеги. Жаль, что у нас нет времени найти что-то с защитой.

Камбей Симада Столица не будет нас ждать.

Кикучийо Так мы наконец ударим?

Сичироуди Сколько лет прошло с тех пор, как мы сражались с одним из этих воздушных кораблей? Я бы сказал, что нервничаю, но постоянно думаю о том, что бы сказал Горо-бэй-сан, если бы он был здесь.

Кикучийо Да! Он бы сказал: "Нервничаешь? Ты, наверное, шутишь? Иди туда и умри с честью!"

[Комачи начинает плакать]

Кирара Микумари Комачи, что случилось?

Комачи Микумари Я не хочу, чтобы Кику умер с честью!

Кикучийо О! С-с-слушай, я- я просто- ну... это разговор для крепких парней! Кто вообще может умереть и оставить тебя позади, побегушка?

Комачи Микумари Правда, обещаешь?

Кикучийо Вот, возьми это. Это мое доказательство, что я самурай.

Комачи Микумари Свиток, который ты украл?

Кикучийо Я его не украл, я нашел его! В любом случае, это не важно. Ты первый человек, который когда-либо принял меня за самурая, кто поверил в меня. Поэтому я хочу, чтобы это было твоим самым ценным имуществом. Береги его для меня, и я вернусь за ним. Обещаю.

Комачи Микумари Договорились. Но ты должен пообещать мне кое-что еще более важное.

Кикучийо Хорошо. Говори.

Комачи Микумари 'Эй, не смейся, но когда я вырасту, я хочу, чтобы ты был моим мужем.

Кикучийо [Кикучийо задыхается и плачет] В этом металлическом грузе? Я даже рис не смогу вырастить!

Комачи Микумари Я люблю тебя такой, какая ты есть, Кику. Я даже буду готовить для тебя!

Кикучийо О, я так счастлив! Ты вообще уверена в этом, побегушка?

Комачи Микумари Я уверена!