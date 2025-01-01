[Несколько Куинов и Штормов застряли в подпольном зацикливании]

Дерек 'Шторм' Уотерс Эй, Куины, смотрите! Мы построили машину времени! Шторм Два вернётся назад во времени и, эээ, исправит всё... там. Исправит это...

Др. Квентин К. Куин У тебя нет мозгов, чтобы построить машину времени.

Дерек 'Шторм' Уотерс Ты прав. Так что, я думаю, это не совсем машина времени... скорее это пушкин мячей! Поздоровайся с моим маленьким другом...

[пушка с мячами сбивает всех Куинов с экрана]