Говорящее Дерево 1
Эй, Пат, ты идёшь на местное спортивное событие сегодня вечером?
Говорящее Дерево 2
Ну, Мэтт, я собирался пойти, но не знаю, за кого *болеть*.
[они оба смеются]
Говорящее Дерево 1
Пат, у меня рак коры.
Говорящее Дерево 2
О, боже!
Говорящее Дерево 1
Я хочу, чтобы ты это взял.
[достает мёртвого младенца и передаёт его дереву 2]
Говорящее Дерево 2
О, как мило. Я знаю, как ты любишь мертвых младенцев.
Говорящее Дерево 1
Просто возьми это, Пат, я наелся.
[пауза]
Говорящее Дерево 1
Мёртвых младенцев!
[они оба смеются]
Говорящее Дерево 2
Сколько времени тебе осталось жить?
[он ест мёртвого младенца]
Говорящее Дерево 1
Ну, доктор-деревья сказал, что это будет примерно сто лет, потому что у меня на самом деле нет рака коры!
[они смеются]
Говорящее Дерево 2
О, ты меня поймал!
Говорящее Дерево 1
Попадись!
Говорящее Дерево 2
Ха, возьми это!
[дерево 2 тыкает дереву 1 в глаз степлером]