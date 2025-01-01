Меню
Цитаты из сериала МорЛаб-2021

[Искры и капитан Мерфи попали в ад за убийство экипажа SeaLab]
Sparks Как тебе ванна с лавой?
Captain Murphy Знаешь, просто разрывающая боль.
Sparks О, да.
Captain Murphy А у тебя как?
Sparks О? Задница полна раскалённых углей.
Captain Murphy Задница полна раскалённых углей...
Sparks О, да.
Captain Murphy Вся твоя задница, просто набита раскалёнными углями?
Sparks Прям до краёв, детка.
Captain Murphy Повезло тебе, ублюдок.
Sparks Да.
Derek 'Stormy' Waters Я сказал, что настало время для школьного волейбола, сука.
[Несколько Куинов и Штормов застряли в подпольном зацикливании]
Дерек 'Шторм' Уотерс Эй, Куины, смотрите! Мы построили машину времени! Шторм Два вернётся назад во времени и, эээ, исправит всё... там. Исправит это...
Др. Квентин К. Куин У тебя нет мозгов, чтобы построить машину времени.
Дерек 'Шторм' Уотерс Ты прав. Так что, я думаю, это не совсем машина времени... скорее это пушкин мячей! Поздоровайся с моим маленьким другом...
[пушка с мячами сбивает всех Куинов с экрана]
Дерек 'Шторм' Уотерс Упс! Упс! Получите! Получите!
Sparks Ээ, ладно, но помни, что у тебя будет сила пяти горилл.
Debbie DuPree Зачем довольствоваться котом, Хэш? Ты мог бы быть роботом... тигром.
Marco Нет, нет, нет! Абсолютно нет! Если я должен быть ростом в пять футов, Хэш не может быть тигром!
Captain Murphy Ты не гасподин тигрового робота, Хэш!
Машина для напитков Бибоп [поёт как Луи Армстронг] И я думаю про себя, мне нужны точные деньги.
Marco Снова из-за твоей тупости мы погибли!
[Подозревая, что "больной" ребёнок болен чумой]
Капитан Мерфи Держу пари, что у тебя лимфатические узлы размером с кошек!
Капитан Мёрфи Молодец, Спаркс, ты сломал монитор и теперь ты в ... Будешь счастлив?
Dr. Quentin Q. Quinn Этого нет в смете! Как мы за всё это будем платить?
Sparks Продаём траву.
[пауза]
Sparks ...Держатели.
[пауза]
Sparks ...Из конопли.
Marco Когда я в синем, я словно ветер. Горячий ЛАТИНОСЬКИЙ ветер!
Derek 'Stormy' Waters Ладно, ладно. Допустим, я положу свой мозг в тело робота, и начнется война. Роботы против людей. На чью сторону я встану?
Debbie DuPree На сторону людей! У тебя человеческий мозг.
Sparks Но... люди дискриминируют тебя. Ты даже не можешь голосовать!
Marco Надеюсь, нам не придется жить в резервациях. Это действительно меня заденет.
Captain Murphy Да, но... никто не знает, что ты робот. Ты выглядишь так же.
Debbie DuPree Ага, ага. Собаки знают. Поэтому люди и охотятся на тебя.
Derek 'Stormy' Waters Они собираются охотиться на меня? Ради развлечения?
Marco Вот почему мы должны РАЗДОРОШИТЬ человечество! Так что тебе стоит присоединиться к большой победе, Шторм.
Старый Гас Наказание для робота, который причинит вред человеку, составит тысяча лет в карбоните!
Дерек 'Шторм' Уотерс Тысяча лет в карбоните? Будет так холодно!
Капитан Мерфи У меня соски только от одной мысли об этом затвердели.
Marco О каких преимуществах мы говорим? Гипотетически.
Sparks Эх, тебе нужно уточнить у помощников, это не моя область. Но тебе дадут шлем и комбинезон. О, ещё металлические зубы.
[Марко представляет себя в шлеме, комбинезоне и с металлическими зубами]
Marco Этот шлем заставляет меня выглядеть как Ральф, знаешь, мотоциклетная мышь.
Sparks Как насчет беретa?
Marco Да, я могу носить берет.
Sparks Тебе повезло. Многие не могут.
Marco Знаешь, у тебя довольно сильный удар, капитан.
Captain Murphy Ну, в моем районе, когда я был маленьким, было много хулиганов.
Marco Твой отец записал тебя на бокс?
Captain Murphy Нет, меня просто часто били. Так что теперь, когда есть возможность, мне нравится наказывать людей.
Дерек 'Шторм' Уотерс О боже! Огромный осьминог! Огромный осьминог!
Француз Ах да, лолигоз гигантский, с лезвием, которое может разорвать сталь так же легко, как я разрываю круассан. Но в глубине души он мирный великан.
Капитан Мерфи Сохрани это для королевы Дупельпополус!
Капитан Мерфи Это как будто коала накакала радугу мне в голову!
[Практически дословно взято из 'Апокалипсиса сегодня']
Капитан Мерфи Они сказали, почему хотят снять меня с командования?
Марко Они сказали мне, что ты сошел с ума, и что твои методы нецелесообразны.
Капитан Мерфи Мои методы нецелесообразны?
Марко Я не вижу никаких методов, сэр.
Капитан Мерфи Ты убийца?
Марко Я солдат.
Капитан Мерфи Ты не то, и не другое. Ты курьер, которого послали торговцы, чтобы собрать долг. ТАК ЧТО ВЛЯПА В КОМАНДЕ!
Derek 'Stormy' Waters Сбрось это пятно, и стань чистым!
Капитан Мерфи [голос как у Гелия] Привееет... Меня зовут Мистер Скрипучий.
Капитан Мерфи Оказывается, они… эээ...
Экипаж Бизарро БИИИИЗЗЗЗАРРОООООО!
Капитан Мерфи [тихо/смиренно] Чёрт, как же я ненавижу бизарров.
Доктор Квентин К. Куинн Как ты можешь это позволить себе?
Спаркс Продаю траву.
[паузa]
Спаркс Вот и всё. Только трава.
Дерек 'Шторм' Уотерс Я Шторм, КУРЕЦ СУК!
Captain Murphy До тех пор, пока мы не найдём вора, я объявляю закон Марса!
Sparks Эм, я думаю, это военное положение.
Captain Murphy Тишина! По закону Марса... эм... какие у меня полномочия, собственно?
Sparks При военном положении вы можете приостановить действие хабеас корпус, наделить властью ополчение...
Captain Murphy Это чушь. Марс дикий и неукротимый. Я формирую отряд рыцарей Марса, наделённых полномочиями следить за соблюдением закона Марса.
Sparks Вот и Под Шесть.
Debbie DuPree Боже, это так подавляюще.
Captain Murphy Что? Под Шесть были му##ы!
Доктор Квентин К. Куин [о глупах, захватывающих станцию] Марко, ты с нами или против нас?
Марко Чувак... Я разрываюсь между любовью к глупам и любовью к убийству
[глуп в его руке пукает]
Марко ... Ладно! Давайте их размазывать!
Marco [поёт под мелодию «В лесу родилась ёлочка»] Дельфинье мясо! Дельфинье мясо! Самое лучшее лакомство природы! О, как здорово его есть, Это чёртово, чёртово дельфинье мясо!
[Мёрфи завершает шутку]
Капитан Мёрфи ...и она говорит: "Шесять девять? Ты имеешь в виду, что хочешь говядину с брокколи?"
[Мёрфи смеётся]
Мастер Лу Да. Ух ты, сексист *и* расист. Два в одном. У тебя талант.
Marco У меня сила медведя, который обладает силой *двух* медведей!
[Куинн и Шторм сражаются с кальмаром за игрушечную духовку Мерфи]
Доктор Квентин К. Куинн Ему просто нужна духовка! Если мы дадим ему духовку...
Капитан Мерфи Нет! Ни в коем случае! Вы - расходный материал. Эта духовка - нет!
Sparks Сколько раз мне сегодня придется слышать слово "утроба"?
[разговаривая по телефону, пытаясь купить мячики для гольфа]
Капитан Мерфи Слушай, мне нужно лишь несколько классных, новых мячиков.
Оператор Что?
Капитан Мерфи Да что ж ты, прочисти уши! Мне нужны МЯЧИКИ!
Капитан Мерфи Теперь, вы, ребята, ищите эту печь или умрите, пытаясь. Слышишь, Шторм? УМРИ.
Hesh [рэп] Ты на год старше / На год мудрее / Звезда рок-н-ролла, король, царь и кайзер / Комната полна друзей / Рот полный торта / Каждый подарок для тебя, и это очень приятно / Ты человек часа, В.И.П. / Ты получаешь первый кусок П-I-Е / Так задуй свои свечи и загадай желание / Улыбайся, потому что сегодня твой день рождения, #и#!
[Мёрфи хочет перенести свой разум в тело робота]
Капитан Мёрфи Я просто не знаю, хочу ли я жить тысячу лет. Даже в роли робота Адриен Бартоу.
Капитан Мерфи Марко! Привет, дружище, ты не хочешь... не знаю, пообщаться или сыграть в игру?
Марко Я немного занят, сэр. Пытаюсь поддерживать работу триллионной исследовательской станции.
Капитан Мерфи О, весело. Я буду мамой.
Капитан Мерфи Это фильм Чопера Дэйва, снятый для телевидения: "Клинки мести". Видите ли, днём он пилот вертолёта, а ночью борется с преступностью... как оборотень.
[Мерфи отправил команду на поиски сокровищ на затонувшем корабле]
Капитан Мерфи Никаких пиратов, они параноидальны! Наверняка, золото спрятано у них в ж....! Ломайте несколько скелетов.
Марко Мы не будем связываться с этими противными старыми скелетами.
[пауза]
Капитан Мерфи Ты - мудак.
Captain Bellerophon "Tornado" Shanks Ну что, ты в деле? Или миниатюрный Джон Уилкс Бут ещё миллиард раз стреляет тебе в лицо?
Debbie DuPree Ну... должно быть, это увлекательно — быть звездой большого голливудского кино.
Beck Bristow Знаешь, что по-настоящему увлекательно? Горячий, дикий секс с актером Голливуда Беком Бристоу.
Debbie DuPree [соблазнительно] Вы... предлагаете мне?
Beck Bristow Нет. Просто констатирую факт.
[Куинн и Близняшка Дебби занимаются сексом]
Близняшка Куинн [Дебби] Хочешь его вывести из себя? Неплохая месть, да? Ммммм. Вкусно.
Дебби ДуПри Отстань от меня, ты отвратительное маленькое чудовище!
Близняшка Куинн Ты любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь!
Дебби ДуПри О, нет, нет, нет, нет!
Близняшка Куинн Близняшка! Ты сможешь это сделать! Сделай это внутри! Просто засунь... засунь это в мои штаны!
Дебби ДуПри О, нет!
Капитан Мерфи Вот и все, сопротивляйся его обаянию.
[Вирджей убит, и экипажу вот-вот суждено стать пищей для монстров]
Дерек 'Шторм' Уотерс Выкидывайте тело Вирджея туда!
Капитан Беллерофон "Торнадо" Шенкс Это не по-христиански!
Дерек 'Шторм' Уотерс И Вирджей тоже!
[короткая пауза; все смеются]
Hesh [рэп] Эй-эй-эй, покажите мне свои руки, народ! Ха-ха-ха, давайте, вы чувствуете бит! Помните, как когда-то я курил крэк, вы стояли на углу, продавая это, а я взял тот ржавый труб и оставил вам ссадину, забрал ваши деньги и спустил их на наркотики? Мне плохо от этого. На самом деле нет. Но да. И тогда, когда я заставил вас подстричь вашу кошку. О, и когда я сказал, что ваша жопа выглядит толстой. И когда я играл девятку, пока вы дремали. На самом деле, я был настоящим мерзавцем. Украл деньги из вашей сумочки, но это еще не худшее. Не могу поверить, что я тот парень, который наполнил ваш глаз говном. Мы ехали в ПС, и я флиртовал с медсестрой. А теперь мы здесь в церкви, чтобы всё это оформить. Я люблю тебя, сука, ты...
Hesh Хеш хочет секса после свадьбы!
Hesh Эй, Хеш хочет немного секса!
Капитан Мерфи Вот опять мои соски!
Дебби ДюПри Ты хочешь закончить как боснийцы?
Шарко Что?
[видя туриста-ребенка в шляпе из сыра Висконсин]
Капитан Мерфи У этого мальчика голова из сыра!
Спаркс Эм, я думаю, это просто шляпа, сэр.
Капитан Мерфи Ну, всё равно...
Спаркс Ещё ЧТО?
Master Loo Видишь, как моё тело светится? Да. Многие люди не могут так.
[Мерфи считает, что у Гриффа чума]
Грифф Здесь как-то прохладно, не думаешь?
Капитан Мерфи Эта прохлада, мой молодой недруг, вероятно, холодное дыхание жнеца у тебя за спиной.
Sparks Не надейтесь на пощаду во время великих войн роботов.
Марко Шторм, соберись! Теперь используй клешню и хватай щупальце осьминога.
Капитан Мерфи О, да, и скажи ему покашлять.
Марко Я сказал *щупальце*!
[разговаривает со скорпионом, застрявшим под автоматом с напитками]
Капитан Мерфи Что это? Ты отложил свои яйца в мой пупок? Это замечательно! Бен, мы станем мамами!
[говоря в мегафон, пока едет в "Мирф-мобиле"]
Капитан Мёрфи Внимание всем: черная смерть здесь. Великая чума наконец настала. Покайтесь! Покайтесь!
[Мерфи только что предотвратил отпуск Куина]
Доктор Квентин К. Куин Ни за что! Ты не сделаешь этого!
Капитан Мерфи Ты мне нужен здесь на случай, если Холо Грам снова попадёт в мир духов.
Доктор Квентин К. Куин У меня есть билеты на самолёт! Отель!
Капитан Мерфи Слушай, что сделано, то сделано. Со мной не поспоришь.
Дебби Дюпри Я бы не догадалась, что он еврей.
Дерек 'Шторм' Уотерс Он еще и карате знает!
Дерек 'Шторм' Уотерс Если мы подожжём себя, то сможем оказаться где угодно!
[заправляет бензином себя и поджигает]
Дерек 'Шторм' Уотерс Ааааа! Горит! Горит! О, Боже! Горю! Горю! Горю! Горю!
Говорящее Дерево 1 Эй, Пат, ты идёшь на местное спортивное событие сегодня вечером?
Говорящее Дерево 2 Ну, Мэтт, я собирался пойти, но не знаю, за кого *болеть*.
[они оба смеются]
Говорящее Дерево 1 Пат, у меня рак коры.
Говорящее Дерево 2 О, боже!
Говорящее Дерево 1 Я хочу, чтобы ты это взял.
[достает мёртвого младенца и передаёт его дереву 2]
Говорящее Дерево 2 О, как мило. Я знаю, как ты любишь мертвых младенцев.
Говорящее Дерево 1 Просто возьми это, Пат, я наелся.
[пауза]
Говорящее Дерево 1 Мёртвых младенцев!
[они оба смеются]
Говорящее Дерево 2 Сколько времени тебе осталось жить?
[он ест мёртвого младенца]
Говорящее Дерево 1 Ну, доктор-деревья сказал, что это будет примерно сто лет, потому что у меня на самом деле нет рака коры!
[они смеются]
Говорящее Дерево 2 О, ты меня поймал!
Говорящее Дерево 1 Попадись!
Говорящее Дерево 2 Ха, возьми это!
[дерево 2 тыкает дереву 1 в глаз степлером]
Капитан Мерфи [собирается заняться сексом] Хочешь, чтобы у меня была борода или без неё?
Дебби Дюпри Без.
Капитан Мерфи Жаль.
Marco Успокойся, я посмотрю, что могу сделать с поиском твоей игрушки.
Captain Murphy Это не игрушка. Она делает настоящие капкейки, с 40-ваттной лампочкой и с пакетиками с глазурью. Но секретный ингредиент — это любовь. Чёрт возьми.
Marco Просто попытайся успокоиться, пойди съешь немного пудинга.
Captain Murphy Пудинг не заполнит пустоту внутри меня! Но это поможет.
Доктор Квентин Q. Куинн Похоже, мы что-то все упускаем.
Капитан Мерфи В этом-то и дело. Мы не знаем, кому резать глотку?
Искра Что?
Капитан Мерфи Что ты имеешь в виду "что"? Есть глотка, которую нужно резать, а мы не знаем, куда лезть с ножом!
Captain Murphy Я провозглашаю тебя сэром Фобосом, Рыцарем Марса, избивающим жопы. Будь крушителем, детка.
[Обсуждают, что бы у них было, если бы их мозги были в роботах]
Капитан Мерфи Подожди минутку, у него лазерные глаза, а у меня нет рентгеновского зрения?
Искра Ладно... у всех будет рентгеновское зрение.
Капитан Мерфи Да, и большие бензопильные руки!
Капитан Мерфи Да пошло оно! У нас есть проблемы покрупнее, чем нехватка масла.
[повторяемая реплика]
Derek 'Stormy' Waters Задери её к черту!
Капитан Мерфи По марсианским законам врачам и другим волшебникам запрещено!
Капитан Мерфи Дави на газ, лохушка!
Доктор Квентин К. Куин Почему ты думаешь, что меня называют доктором Куином?
Дерек 'Шторм' Уотерс Эм, я думал, это просто прозвище. Знаешь, как Доктор Дре... "Восточненько!"
Captain Murphy Слушай, если у тебя нет ребёнка под юбкой, рассказывай на ходу.
Др. Квентин К. Куинн Эта ударная волна создала субпространственный разлом.
Дерек 'Шторм' Уотерс На, субпространство!
Др. Квентин К. Куинн Закрой рот.
Дерек 'Шторм' Уотерс Нет.
Капитан Мёрфи Тихо, балбесы!
[экипаж обсуждает, как это будет, когда они все станут роботами]
Марко Я могу жевать гвозди и стрелять ими, как пулями, верно?
Спаркс Гвозди, цепи, у тебя не будут титановыми зубами просто так.
Капитан Мерфи Гвозди для роботов как конфеты, а мы будем есть шины вместо лакрицы.
Дебби Дюпри [смеётся] Нет, не будем.
Капитан Мерфи Может, ТЫ и не будешь!
Марко Святая Мария! Капитан, вы не можете так наказывать команду. Они восстанут!
Капитан Мёрфи Я заколю их, как волк среди ягнят! Море будет окрашено в красный цвет от крови моих врагов!
Искры Полегче, там Тамберлейн, сэр.
Капитан Мерфи Время для шоу "Я ненавижу Марко!"
Радио Певцы Я ненавижу Марко, ненавижу Марко, ненавижу Марко и его почтовую голову!
Капитан Мерфи Говорите, звонящий, скажите, почему вы ненавидите Марко.
Дерек 'Шторм' Уотерс Привет, Хаулин' Мэд: давний слушатель, первый раз звоню. Причина, по которой я ненавижу Марко, это... он же почтовая голова?
Капитан Мерфи О да, очень оригинально. Сядь на это, Потси!
Debbie DuPree Ты умираешь, детка?
Griff Я, э... Я, эм...
Debbie DuPree Ты тоже заикаешься? Могло бы быть и хуже, да? Ну, по крайней мере, в старшей школе не придется с этим сталкиваться.
Дерек 'Шторм' Уотерс Привет, маленький умирающий парень! Ты любишь плавать?
Грифф Боюсь, что нет, сэр. Моя крайне редкая болезнь делает это слишком опасным...
Дерек 'Шторм' Уотерс Отлично! Потому что мы будем много плавать!
[Хешу приходится быть китчем для капитана Мерфи]
Хеш Гольф - отстой. Хеш хочет попасть в девятнадцатую лунку. Хеш хочет халапеньо-попперс. Хеш хочет попперс.
Гриф [он и Олли нашли Зака, застрявшего] Ну, ну, если это не Зак. Я не видел тебя после того отвратительного инцидента в Пиджен-Фолс.
Зак Гриф! Ты должен мне помочь! Нога застряла!
Гриф Подожди секунду, я просто наслаждаюсь иронией момента... хорошо.
Гриф Ну, что бы ты ни делал, не используй этот взрывной арбалет там.
[указывает]
Гриф Чтобы стрелять в те камни вон там.
[указывает]
Олли Прекрасная идея! Замечательно!
Зак Нет! Я же сказал не надо!
Гриф Ну, Зак, есть ли у тебя... последние пожелания?
[смеется]
Зак Эээ... не убивай меня?
Гриф [смеется] ... Нет.
[плывет к Олли]
Гриф Положи конец моей агонии!
[Олли стреляет, раздавив Зака, пока он умоляет о пощаде]
Олли Ах, Зак, мы едва тебя знали, ублюдок мертвый!
Sparks Все, чего я хотел, это сделать мир лучше... и заработать кучу бабла.
Бек Бристоу [говоря о работе на съемочной площадке 'OZ'] Забавная история об этом... видите ли... однажды я снимал сцену, где этот парень приставал ко мне...
Дебби Дюпри Эммм... а в чем же эта история забавная?
Бек Бристоу О, я забыл сказать, что он был в костюме клоуна в тот момент.
[экипаж МорЛаба заперт в Utility Closet, и Мерфи сильно избил техника "Псабороду", который только что пришёл в себя]
Псаборода Ух... моё лицо...
Марко О, ты awake! Отлично.
Псаборода [плохо ориентируясь] Когда старик ударил меня...
Марко Чини давай!
Псаборода ...думаю, у меня сотрясение.
Марко Жду тебя!
Псаборода ...помни, я не могу чинить вещи?
Дебби Дюпри О, отлично! И что теперь делать?
Псаборода Я должен лечь... потому что от сотрясения мне стало сонно.
[Псаборода падает на колени и валится на пол]
Марко ...не могу починить, лежа, детка.
Мастер Луу [к Дебби] Ты просто полная грязная #у#а.
Hesh [играя с игрушечным мишкой и жирафом] "Нет-нет! Мы не можем! Это запрещено!" Давай, прыгни на неё! Сделай бержирафа!... или жирафомедведя.
Sparks О, настанет день расплаты для тебя, неверующий! Подсчёт сумм и хруст шей, и ты посчитаешь себя среди проклятых!
Derek 'Stormy' Waters Господи, хочу порнографические фейлы!
Робот-охранник [быстро] Потри, потри, потри, потри, потри, потри, потри, потри, почеши мою роботизированную жопу.
Капитан судна FCC Поиск и Уничтожение [держит журнал с его фото на обложке] Эй, не выглядит ли это, как будто я потолстел?
Сын капитана Нет.
[пауза]
Сын капитана Но твоя жопа – да.
Сын капитана [сильно смеется] Твоя жопа!
[смех затихает]
Сын капитана Пойду помою палубу.
Говорящая Кобра Я когда-то был человеком! Меня звали Ларри! Шутка, я всегда был змеёй.
Hesh Я тебе ноги оторву!
Капитан Беллерофонт "Торнадо" Шенкс Мне просто есть что сказать: если я тебе не нравлюсь... ну и ладно. Иди смотри аниме.
Капитан Мерфи Считай, что ты получил зинг!
Sparks Ладно, команда это не примет, Скип. Это как, помнишь, Мятеж на «Кэйн»?
Captain Murphy Мятеж на «Кэйн»? Обожаю Майкла Кейна. "Спокойной ночи, вы принцы СиЛаба, вы короли океана. Люди всегда спрашивают меня: 'А в чем дело, Альфред?'"
Captain Murphy Вам, скряги, нужно немного яичного ликера! Много алкоголя и мускатного ореха!
Скейтер-доска Ха-ха! Ни одна рыба не устоит перед мощью моего могучего гарпуна, так ловко им управляемого!
Капитан Мёрфи Может быть только НИЧЕГО!
