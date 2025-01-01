Coach McGuirkСпиртное перед пивом — не страшно. Пиво перед спиртным — рвота быстрее.
Coach McGuirkВ день, я бы сказал, я ненавижу гораздо больше, чем люблю что-то. Мне нравится мой западный омлет, но пока я его ем, есть около 17 других вещей, которые я ненавижу, как моя квартира, мой дыхание, что бы ни шло по телевизору, что бы ни было в газете. Потом я выхожу на улицу, и это будет хороший день. Ну это прекрасно, это хорошее чувство всего на секунду, а потом я понимаю, что ненавижу свой район, потому что... вы, видимо, не можете включать музыку после 6:00 вечера... в этой стране
Paula SmallМне назначили повышение!
BrendonЗдорово!
Paula SmallНу, я собираюсь попросить о повышении.
BrendonНу, это, эм... практически здорово!
Melissa RobbinsТебе придётся носить очки, и люди будут потаскивать тебя за это всю жизнь, будут звать тебя очкариком и идиотом!
JasonТогда забудь об очках. Я просто больше читать не буду.
Melissa RobbinsТогда они будут звать тебя просто идиотом.