Melissa Robbins Тебе придётся носить очки, и люди будут потаскивать тебя за это всю жизнь, будут звать тебя очкариком и идиотом!

Jason Тогда забудь об очках. Я просто больше читать не буду.

Melissa Robbins Тогда они будут звать тебя просто идиотом.

Jason Ну, как насчет лазерной операции?

Melissa Robbins Ну, это нормально, если ты не против отраститьarm...

Jason Мне всё равно; это поможет...

Melissa Robbins ...Из твоего глаза!