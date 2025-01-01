Меню
Цитаты из сериала Домашнее видео

[к аптекарю]
Paula Small Мне нужно пополнить этот рецепт. Он для моего расстройства тревожности, и, эээ, он хорошо помогает, потому что, эээ... я бы не смогла подойти к вам иначе.
Brendon Тренер, ты что, думаешь, что я тупой?
Coach McGuirk Конечно, ты тупой, Брендон, все дети тупые.
Coach McGuirk Спиртное перед пивом — не страшно. Пиво перед спиртным — рвота быстрее.
Coach McGuirk В день, я бы сказал, я ненавижу гораздо больше, чем люблю что-то. Мне нравится мой западный омлет, но пока я его ем, есть около 17 других вещей, которые я ненавижу, как моя квартира, мой дыхание, что бы ни шло по телевизору, что бы ни было в газете. Потом я выхожу на улицу, и это будет хороший день. Ну это прекрасно, это хорошее чувство всего на секунду, а потом я понимаю, что ненавижу свой район, потому что... вы, видимо, не можете включать музыку после 6:00 вечера... в этой стране
Paula Small Мне назначили повышение!
Brendon Здорово!
Paula Small Ну, я собираюсь попросить о повышении.
Brendon Ну, это, эм... практически здорово!
Melissa Robbins Тебе придётся носить очки, и люди будут потаскивать тебя за это всю жизнь, будут звать тебя очкариком и идиотом!
Jason Тогда забудь об очках. Я просто больше читать не буду.
Melissa Robbins Тогда они будут звать тебя просто идиотом.
Jason Ну, как насчет лазерной операции?
Melissa Robbins Ну, это нормально, если ты не против отраститьarm...
Jason Мне всё равно; это поможет...
Melissa Robbins ...Из твоего глаза!
Jason О боже!
Melissa Robbins Слушай меня, младший, когда я закончу с тобой, ты станешь завистью всех идиотов в твоём районе.
Jason Ух ты. В моем районе много идиотов.
Brendon [обсуждая новую девушку его папы] Я не знаю, Коуч, она мне просто не нравится.
Coach McGuirk Почему, она страшная или что-то в этом роде?
Brendon Нет-нет! Совсем нет! На самом деле, она великолепна!
Coach McGuirk Правда?
Brendon Да, она могла бы сниматься для какого-нибудь журнала!
Coach McGuirk [заинтересованно] Что, типа грязного журнала?
Brendon Эээ, нет. Скорее, для какого-нибудь модельного журнала.
Coach McGuirk [разочарованно] О.
