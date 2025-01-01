На страже Земли: Разыгрываем призы к фильму «Люди в черном: Интернэшнл»

Меню
Дата окончания викторины: 17 июня 2019 10:53
Люди в черном выходят на международный уровень!

12 июня в прокат выходит перезапуск фантастической франшизы «Люди в черном» - «Люди в черном: Интернэшнл».

Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять, - шпион в их рядах.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма – чехлы для обуви и одежды.

Победителей определит наш робот 17 июня.

Победители:

w17p***@mail.ru romze***@mail.ru lulu***@mail.ru zhu***@gmail.com

