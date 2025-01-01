Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй приз с символикой фильма «Я сражаюсь с великанами»

Выиграй приз с символикой фильма «Я сражаюсь с великанами»

Дата окончания викторины: 5 апреля 2018 10:13
Выиграй приз с символикой фильма «Я сражаюсь с великанами»

Хочешь выиграть культовый комикс «Я убиваю великанов» и стильную термокружку?

Ответь на вопросы викторины и получили классные призы!

29 марта в прокат выходит фэнтези-драма «Я сражаюсь с великанами».

Барбара Торсон - особенная, ее уникальный талант - это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй комикс Джо Келли и Х.М. Кэн Ниимура, легший в основу фильма «Я сражаюсь с великанами», а также стильные термокружки.

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 5 апреля.

Выиграй приз с символикой фильма «Я сражаюсь с великанами»

Победители:

kiwi_l@***

viktor__gugo@***

Pu_puki@***

dahno1999@***

adalinda67@***

Викторина окончена
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше