Выиграй приз с символикой фильма «Я сражаюсь с великанами»

29 марта в прокат выходит фэнтези-драма «Я сражаюсь с великанами».

Барбара Торсон - особенная, ее уникальный талант - это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй комикс Джо Келли и Х.М. Кэн Ниимура, легший в основу фильма «Я сражаюсь с великанами», а также стильные термокружки.

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 5 апреля.

Победители:

kiwi_l@***

viktor__gugo@***

Pu_puki@***

dahno1999@***

adalinda67@***