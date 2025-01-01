Выиграй приз с символикой фильма «Я сражаюсь с великанами»
Хочешь выиграть культовый комикс «Я убиваю великанов» и стильную термокружку?
Ответь на вопросы викторины и получили классные призы!
29 марта в прокат выходит фэнтези-драма «Я сражаюсь с великанами».
Барбара Торсон - особенная, ее уникальный талант - это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй комикс Джо Келли и Х.М. Кэн Ниимура, легший в основу фильма «Я сражаюсь с великанами», а также стильные термокружки.
Викторина для всех жителей РФ.
Победителей определим рандомным способом 5 апреля.
Победители:
kiwi_l@***
viktor__gugo@***
Pu_puki@***
dahno1999@***
adalinda67@***