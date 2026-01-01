Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Марко Стилиану
Marco Stylianou
Киноафиша
Персоны
Марко Стилиану
Марко Стилиану
Marco Stylianou
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Путешественник
Популярные фильмы
5.4
Невероятные приключения в стране чудес
(2025)
Билеты
Фильмография Марко Стилиану
Жанр
Все
Приключения
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2025
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.4
Невероятные приключения в стране чудес
Tonttu
фэнтези, семейный, приключения
2025, Финляндия / Норвегия / Бельгия
Смотреть трейлер
Билеты
Новости о Марко Стилиану
Девочка попадает к эльфам в трейлере сказки «Невероятные приключения в стране чудес»
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667