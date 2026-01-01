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Чон Хе-бин Jeon Hye-bin
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Чон Хе-бин

Jeon Hye-bin

Дата рождения
27 сентября 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Намъянджу, Республика Корея
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Другая О Хэ-ен 7.5
Другая О Хэ-ен (2016)
Внутренняя красота 7.4
Внутренняя красота (2018)
Чосонский стрелок 6.6
Чосонский стрелок (2014)

Фильмография Чон Хе-бин

Эсквайр
Эсквайр
драма, дорама 2025, Южная Корея
Внутренняя красота 7.4
Внутренняя красота
драма, фэнтези, мелодрама, дорама 2018, Южная Корея
Другая О Хэ-ен 7.5
Другая О Хэ-ен
комедия, мелодрама, дорама 2016, Южная Корея
Чосонский стрелок 6.6
Чосонский стрелок
боевик, мелодрама, исторический, дорама 2014, Южная Корея
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