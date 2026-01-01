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О персоне
Фильмография
Чон Хе-бин
Jeon Hye-bin
Киноафиша
Персоны
Чон Хе-бин
Чон Хе-бин
Jeon Hye-bin
Дата рождения
27 сентября 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Намъянджу, Республика Корея
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.5
Другая О Хэ-ен
(2016)
7.4
Внутренняя красота
(2018)
6.6
Чосонский стрелок
(2014)
Фильмография Чон Хе-бин
Эсквайр
драма, дорама
2025, Южная Корея
7.4
Внутренняя красота
драма, фэнтези, мелодрама, дорама
2018, Южная Корея
7.5
Другая О Хэ-ен
комедия, мелодрама, дорама
2016, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Чосонский стрелок
боевик, мелодрама, исторический, дорама
2014, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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