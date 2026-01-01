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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Мохамед Алаа
Mohamed Alaa
Киноафиша
Персоны
Мохамед Алаа
Мохамед Алаа
Mohamed Alaa
Дата рождения
21 июня 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Хелуан, Египет
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.9
Flight 404
(2024)
5.6
Натянутая струна
(2024)
Фильмография Мохамед Алаа
5.6
Натянутая струна
драма, криминал, мелодрама
2024, Египет
7.9
Flight 404
Rehla 404
драма
2024, Египет
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