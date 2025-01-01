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Бертан Асллани
Bertan Asllani
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Бертан Асллани
Бертан Асллани
Bertan Asllani
Дата рождения
3 июля 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Скопье, Македония
Популярные фильмы
9.3
Дикий
(2023)
Фильмография Бертан Асллани
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2023
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
9.3
Дикий
драма
2023, Турция
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