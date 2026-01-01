Оповещения от Киноафиши
Мария Эрвас
Мария Эрвас María Hervás
Мария Эрвас

María Hervás

Дата рождения
15 марта 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Мадрид, Испания
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Альфа-самцы 7.5
Альфа-самцы (2022)
Cuerpo escombro 5.5
Cuerpo escombro (2024)
Политически некорректный 5.0
Политически некорректный (2024)

Фильмография Мария Эрвас

Жанр
Год
Политически некорректный 5
Политически некорректный Políticamente incorrectos
комедия 2024, Испания
Cuerpo escombro 5.5
Cuerpo escombro Cuerpo escombro
комедия 2024, Испания
Альфа-самцы 7.5
Альфа-самцы
комедия 2022, Испания
Очень лысая поездка 4.5
Очень лысая поездка Por los pelos, una historia de autoestima
комедия 2022, Испания
Такси: Гора сокровищ 4.6
Такси: Гора сокровищ Taxi a Gibraltar
приключения, комедия 2019, Испания / Аргентина
Смотреть трейлер
