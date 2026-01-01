Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мария Эрвас
María Hervás
Киноафиша
Персоны
Мария Эрвас
Мария Эрвас
María Hervás
Дата рождения
15 марта 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Мадрид, Испания
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Путешественник
Популярные фильмы
7.5
Альфа-самцы
(2022)
5.5
Cuerpo escombro
(2024)
5.0
Политически некорректный
(2024)
Фильмография Мария Эрвас
Жанр
Все
Комедия
Приключения
Год
Все
2024
2022
2019
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актриса
5
5
Политически некорректный
Políticamente incorrectos
комедия
2024, Испания
5.5
Cuerpo escombro
Cuerpo escombro
комедия
2024, Испания
7.5
Альфа-самцы
комедия
2022, Испания
4.5
Очень лысая поездка
Por los pelos, una historia de autoestima
комедия
2022, Испания
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
4.6
Такси: Гора сокровищ
Taxi a Gibraltar
приключения, комедия
2019, Испания / Аргентина
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Сериал «Трешка» получил рейтинг 7,8, но зрители нашли за что его возненавидеть: «Юмор плоский, Александрова бесит, все угнетает»
Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии
Всего 3 емких серии — и никакой «воды»: смело включайте этот британский сериал, который смотрится за один вечер
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667