О персоне
Фильмография
Карлос Шольц
Carlos Scholz
Карлос Шольц
Карлос Шольц
Carlos Scholz
5.9
Дева Мария
(2025)
0.0
Ферия: самый темный свет
(2022)
0.0
Две могилы
(2025)
Фильмография Карлос Шольц
Две могилы
драма, триллер, детектив
2025, Испания
5.9
Дева Мария
Vírgenes
комедия
2025, Испания / Португалия
Ферия: самый темный свет
фэнтези, триллер
2022, Испания
