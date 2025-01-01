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Барыш Кылыч
Baris Kilic
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Персоны
Барыш Кылыч
Барыш Кылыч
Baris Kilic
Дата рождения
1 января 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Малатья, Турция
Популярные фильмы
9.1
Клюквенный щербет
(2022)
8.5
Запретный плод
(2018)
Фильмография Барыш Кылыч
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2022
2018
Все
2
Сериалы
2
Актер
2
9.1
Клюквенный щербет
драма
2022, Турция
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8.5
Запретный плод
драма, мелодрама
2018, Турция
Новости личной жизни Барыш Кылыч
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